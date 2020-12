De haute friture beleeft momenteel een revival

Patatje zuurvlees.

Er is geen oprechtere liefde dan die van topkoks voor fastfood. Los van het feit dat er weinig dingen lekkerder zijn dan een goeie kroket: als je minstens vijftien uur per dag bent ondergedompeld in een wereld vol truffel, kreeft en kaviaar, is niets fijner dan het ultie­me contrast opzoeken. Edwin Kats maakte bij het Amstel Hotel ooit legendarische kroketten, en Ron Blaauw had zelfs hotdogbar The Fat Dog. Maar Kats heeft de stad al lang verlaten en The Fat Dog is helaas niet meer.

Gelukkig beleeft de haute ­friture momenteel een revival. Sterker nog: Amsterdam is tijdens de tweede lockdown veranderd in één groot snackparadijs. Van burgers met de perfecte fried chicken tot high-end ­tosti’s: het is er allemaal en de kwaliteit is top. De frieten lijken krokanter dan ooit, de korstjes knapperiger en de mayonaise lobbiger.

Logisch dus dat het animo groot is. Toen de gebroeders Hartering eind oktober hun patatje zuurvlees lanceerden, waren ze zelfs binnen twee uur uitverkocht. Inmiddels hebben ze hun zaak omgebouwd tot ­frituur. Ze bakken er kroketten van ossenstaart, maken kaassoufflés met Limburgse Hervekaas en ser­veren broodjes gebakken bloedworst.

Ook het Skatecafé in Noord opende een tijdelijke snackbar: snackbar Jan. Dankzij de tot in detail doorgevoerde roze huisstijl – er is zelfs roze mayo – is dit meteen de best gestylede snackbar van het land. Ze ver­kopen er een patatje rendang en een helaas zeldzaam smerige vegandel, maar vooral: ongelooflijk smakelijke en krokante kipnuggets, gemaakt door de koks van Hotel de Goudfazant.

Ondertussen perfectioneerde chef-kok Timo de Beurs van Slagerij de Beurs zijn broodje huisgemaakte frikandel speciaal, gemaakt met kip, varkensvlees en bacon. Nooit gedacht dat ik dit ooit over een frikandel zou zeggen, maar hij was goddelijk.

En dan is er nog de Hotdoctopus: een hotdog met een perfect gegaarde inktvistentakel in plaats van een worstje. Dit even briljante als goed uitgevoerde idee is van Sjefietshe in De Pijp. De snack kost 15 euro. Duur? Niet voor een broodje dat je nooit meer gaat vergeten.