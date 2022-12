De ‘handschoenvis’ maakt pijnlijk duidelijk waar mens en dier botsen

Bioloog Auke-Florian Hiemstra (30) is genomineerd voor de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year-prijs, met een foto van een vis verstrengeld in een ‘coronahandschoen’.

Ik moest heel even zoeken!

“Ja, het is best een zoekplaatje hè? Maar als je de vis hebt gevonden, maakt ie dubbel zoveel impact, hoor ik soms.”

Wat is het verhaal achter de foto?

“Elke zondag organiseer ik een clean-up in de grachten van Leiden om afval te verzamelen. Aan het begin van de pandemie vond een vrijwilliger een plastic handschoentje, zoals we er per rondje honderden vonden. Maar hij riep: ‘Jongens, volgens mij zit hier een vis in.’ Toen dachten we meteen: dit is belangrijk om vast te leggen.”

Uw foto is geselecteerd uit meer dan 38.500 inzendingen. Waarom denkt u dat de handschoenvis mensen zo heeft aangesproken?

“Het laat een heel duidelijk tijdsbeeld zien. In de coronapandemie trokken we alles uit de kast om onszelf te beschermen, maar veel single-use plastic kwam vervolgens in de natuur terecht. De handschoenvis, een baars trouwens, toont in één oogopslag hoe tragisch mens en dier met elkaar in botsing kunnen komen. Onze veiligheid betekende soms hun dood.”

Een confronterend beeld.

“Ja, als je de foto ziet, voel je: dit is fout. De handschoenvis vormde ook de basis voor een onderzoek om in kaart te brengen welke dieren nog meer in de problemen zijn gekomen door ‘coronaplastic’. Egels, vogels, apen... er werden pinguïns gevonden met mondkapjes in hun maag.”

U bent bioloog. Blijft u fotograferen?

“Ja, want ik hield me al langer bezig met fotografie, met eigenlijk hetzelfde doel dat ik heb als bioloog: strijden voor het behoud van natuur. Beeldtaal is heel krachtig. Weinig mensen lezen een heel onderzoeksrapport, maar zo’n foto is voor iedereen duidelijk.”

Op de website van het Natural History Museum van Londen kan tot en met 2 februari 2023 gestemd worden op een van de 25 genomineerde foto’s.