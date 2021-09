De gympen van Green Sneaker Store komen van appels, druiven en ananasbladeren

Beeld Birgit Bijl

Tim de Bruïne (49) was ooit jurist, maar zet zich al bijna twintig jaar in voor een duurzamere wereld. Waar hij eerder het tassenmerk Vaude naar Nederland bracht, doet hij dat nu met de sneakers van het Italiaanse merk ACBC, oftewel Anything Can Be Changed. Bruïne: “Van de zool van kurk tot aan de veters van juten zakken: alle schoenen zijn gemaakt van gerecyclede producten.”

De Green Sneaker Store in de Wolvenstraat is strak ingericht en doet zijn naam eer aan met de vele groentinten. Aan de wanden hangen planken waarop de schoenen staan. Overal in de winkel komt de missie van ACBC terug door te laten zien waarvan de schoenen zijn gemaakt – van stickers op de grond en aan de muur tot aan het televisiescherm in de passpiegel.

Als je de schoenen ziet en vasthoudt, is haast niet voor te stellen dat ze zijn gemaakt van natuurlijke producten, zoals appels, druiven en ananasbladeren. Ook petflessen en gerecycled rubber worden erin verwerkt. De sneakers variëren van kleurrijk tot zwart met wit – sportief en zakelijk. De prijzen liggen tussen de 89 en 120 euro. Naast de eigen ontwerpen werkt ACBC ook samen met andere merken, zoals Love Moschino, Alexander Smith en Alice+Olivia.

Heb je nog oude of kapotte sneakers thuis? Die kun je inleveren bij de Green Sneaker Store, waarna ze worden gebruikt als materiaal voor in speeltuinen.

Green Sneaker Store Wolvenstraat 5

