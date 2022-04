De grote Parool-shampoobartest: ze zijn sowieso duurzaam, maar welke stukken zeep voor het haar wassen het best?

Beeld Van Santen & Bolleurs

Gemiddeld gooien we in Nederland per persoon rond de 30 kilo aan plastic weg die niet of nauwelijk hergebruikt wordt, volgens de Plastic Soup Foundation. Het is en blijft schrikbarend als je cijfers ziet. Aan de andere kant zijn de getallen maar een statisch, afstandelijk gegeven. Wil je iets veranderen, dan heb je een goed alternatief nodig. In de beautywereld, alleen al door alle verpakkingen een grote vervuiler, wordt gezocht naar oplossingen om onszelf en de wereld een beetje mooier te maken.

Met de shampoobar bijvoorbeeld. In plaats van in een plastic fles verwerken de merken hun wondermiddel in een stevig stuk zeep, dat niet alleen minder afval veroorzaakt, maar volgens de makers ook nog langer meegaat.

KMS Add Volume Beeld KMS

Erik Jan Hultink is hoogleraar New Product Marketing aan de TU Delft faculteit Industrieel Ontwerpen en onderzoekt al ruim 25 jaar waarom het ene product wel aanslaat en waarom het andere niet. Wat vindt hij van de ontwikkeling van de shampoobar? “Het is zeker een trend dat ook de beautywereld op zoek is naar duurzame alternatieven. Al lijkt me dat niet zo makkelijk omdat verpakkingen een deel van de verleiding en hun branding is. Of de consument het ziet zitten hangt af waar en hoe de bars te koop zijn en of het daadwerkelijk een voordeel biedt. Daarmee doel ik niet op de prijs, maar in het gebruik.”

Hultink: “Een shampoobar is wel een echt nieuw product met een goed verhaal. Dat biedt kansen, maar je zult de consumenten over de streep moeten trekken door ze het vooral te laten proberen en ze bewust te maken dat de bar een goed alternatief is voor hun normale shampoo. Een acceptatiecyclus van een nieuw product kan wel zeven tot acht jaar duren, dus ik verwacht niet dat we morgen al massaal aan de shampoobar gaan, tenzij het gebruik en resultaat significant beter zijn, maar het is absoluut een interessant product. Ik ben bovendien heel benieuwd of de luxe merken ook meegaan in de trend.”

Een shampoobar zou zo’n tachtig wasbeurten mee moeten gaan, wat gelijk staat aan drie gewone shampooflessen. Maar wast het net zo fijn? En nog belangrijker hoe zit je haar na gebruik? Het Parool testte 25 bars van 9 verschillende merken onder zes PS-redacteuren, een tienerzoon en een echtgenote.

Dit zijn de opvallendste resultaten.

1. Kies een shampoobar die bij je haar past

Net als bij een ‘gewone’ shampoo worden de bars gemaakt met verschillende ingrediënten die specifieke haarwensen bedienen. We merkten bijvoorbeeld al verschil tussen de bars van het merk Davines. Onze tester met dun, fijn haar en een gevoelige hoofdhuid, reageerde positief op de Volu, die volume moet brengen. De Dede-variant, speciaal voor fijn haar, werkte helemaal niet. “Mijn haar wordt er droog van en het prikt op mijn hoofdhuid.” De vriend met dik en stug haar aan wie de bar wordt doorgegeven, is er vervolgens dolgelukkig mee.

Davines Volu Beeld Davines

2. De keuze voor een shampoobar is heel persoonlijk

Het lijkt voor de hand liggend, maar naast het vinden van een bar die bij je haartype past, blijken geur, formaat en hoeveelheid schuim ook een bepalende factor. Een van de testers (dun haar) vindt een match in Beauty Disrupted Normal Hair en We/Do qua resultaat, maar twijfelt toch of hij ze zou kopen, omdat ze niet tot nauwelijks schuimen.

Het flinke, vierkante formaat van de shampoobars van Ethique levert – afgezien van de wasresultaten – aardig wat kritiek op. De feedback varieerde van ‘een lompe baksteen’ tot de opmerking ‘je moet vooral geen kleine handen hebben als je deze bar gebruikt’. Een derde tester (krullen) vindt de Ethiquebar fijn voor het haar, maar het formaat onhandig en het bijpassende opbergbakje ‘buitenproportioneel groot’, waardoor deze net buiten de favorietenlijst valt.

3. Een shampoobar is anders dan shampoo uit een fles

Zoals we al eerder opmerkten schuimt een bar anders. Ook is het aanbrengen even wennen. Je kunt de bar bijvoorbeeld over het natte haar strijken om de shampoo vervolgens in te masseren. Een andere methode is de bar opschuimen in je natte handen en vervolgens met je handen door het haar te gaan.

Daarnaast is het opbergen een punt van aandacht. De meeste merken bieden een bijpassend opbergbakje of netje aan, dat je apart, eenmalig, moet aanschaffen. Een slimme tester vindt bij de drogist een ouderwets zeepdoosje om de bars in te bewaren, al passen ze er niet allemaal in. We/Do, Lush en Happy Soaps zijn bijvoorbeeld rond. Een tester die het zonder bakjes doet vindt dan ook dat de bars er na een paar keer gebruiken ‘een stuk minder appetijtelijk’ uitzien.

Lush Honey I washed my hair Beeld Lush

Tot slot het opbergbakje van Lush dat veel lof oogst op het eerste gezicht door de vorm en het grappige materiaal, namelijk kurk. Bij het gebruik blijft de ronde bar in het doosje vastplakken en bij een testpersoon geeft het doosje zelfs af, wat irritaties oplevert in de badkamer.

Ook opvallend, in het testteam zit een fan van de vloeibare Momo Love shampoo van Davines, maar de bar geeft volgens haar geen fijn resultaat, waardoor ze de – milieuvriendelijke – fles verkiest boven de solide versie.

4. Een shampoobar is geen goed alternatief

Leuk hoor, die verpakking besparen, maar waar laat je die bar tijdens het wassen? Hoe krijg je de shampoo echt goed over je haar verdeeld? Hoe zit dat met de hygiëne van zo’n stuk shampoo in je vochtige badkamer en waarom maken ze ze eigenlijk niet kleiner?

5. Een shampoobar is een goed alternatief

Als je eenmaal de bar vindt die aan al je (haar)wensen voldoet, vraag je je wel af waarom je nog shampoo in een fles koopt, want de meeste bars gaan aanzienlijk langer mee, bewaar je eenvoudig en hygiënisch in een zeepbakje, pak je makkelijker in als je op reis gaat en en je haar zit net zo goed of soms wel beter.

We/do Light & soft Beeld We/do

De beste bars volgens het testteam

per haarwens

Voor normaal haar, iedere dag

We/do Light & soft, 80 gram, €14,90

Handigste formaat, ruikt heerlijk en leuk bamboe opbergdoos. Haar zit echt goed. Met conditioner erbij zou deze perfect zijn.

L’Occitane Pure Frisheid, 60 gram, €12,00

Schuimt lekker en haar wordt mooi schoon. Van de pepermuntgeur moet je houden en een conditioner is een must.

Voor fijn haar

Davines Volu, 100 gram, €18,50

Een heerlijk geurende bar, die je haar goed schoonmaakt, mits je er genoeg water bij gebruikt.

KMS Add Volume, 75 gram, €16,99 (via de betere haarsalon)

Handig in gebruik, schuimt goed en geeft het haar echt meer volume. Ook de dag erna. Lichte, frisse geur. Wel zeer minimale gebruiksaanwijzing.

Voor droog haar

Davines Momo, 100 gram, €18,50

Haar voelt minder droog en zit fantastisch. De verpakking is ook mooi.

Beauty Disrupted Alpine Glow, 100 gram, €22,00

Alsof je in de Alpen staat. Haar blijft tot zeker twee dagen na het wassen mooi zitten

Voor gevoelige hoofdhuid

L’Occitane Gentle & Balance, 60 gram, €12,00

Prettige vorm waarmee je er perfect mee over het hoofd kunt wrijven. Het haar is zacht, maar niet slap en ruikt zelfs een dag na het wassen nog naar lavendel. Minpuntje: de bar is vrij klein en gaat snel op.

Voor krullen

Lush Honey I washed my hair, 55 gram, €11,50

Mooie kleine bar met een prettig geur. Voelt rijk aan en geeft zelfs zonder conditioner gezond uitziend en zacht haar.

KMS Moisture + Repair, 75 gram, €16,99

Het resultaat is wisselend met deze bar, maar je krullen zijn meer gedefinieerd, haast fijner na het wassen en het haar wordt niet pluizig.

Voor vet haar

Lush Jumping Juniper, 55 gram, €11,50

Minder vet haar dan normaal en het voelt ook zachter. Extra plus voor de grappige macaronachtige look.

Met dank aan het testteam: Amir en Els Andriesse, Megan Bos, Michiel van den Berg, Dianne Bleeker, Esther Muller, Laas de Sitter en Mirjam Verheul.