De grootste missers en successen van de boekenwereld

Beeld Van Santen& Bolleurs

Toen uitgever Febe van der Wardt van ­Luitingh-Sijthoff in mei 2019 voor werk in New York was, werd ze gewezen op een kinderboek: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, een filosofisch kinderboek van Charlie Mackesy – ook geschikt voor melancholieke volwassenen. Een van de uitgeverijen die ze bezocht, zei: met dit boek zijn we bezig, het is heel groot op Instagram. “Een heel toegankelijk boek, dat direct op je gevoel speelde. Een sterk concept met prachtige tekeningen, vol kleine levenswijsheden. Een beetje Winnie de Poeh-achtig.”

Hoe gaat dat: je komt terug in Nederland, met nog een heleboel van dat soort opmerkingen en ideeën. Je vraagt een exemplaar op, denkt er nog eens over na en besluit dan het niet te doen. “Het is een afwijkend boek, en best een investering.”

En nu staat het boek in de Nederlandse vertaling van Arthur Japin – De jongen, de mol, de vos en het paard – al meer dan zestig weken hoog in de bestseller-top 60. Van der Wardt: “Au.”

Bij zo’n bestseller gaat het om tonnen. De pijn wordt door meer uitgeverijen gevoeld. Ook Fontaine had het laten lopen. Uitgever Francis Wehkamp kreeg het aangeboden op de London Bookfair en was enthousiast, maar kreeg er intern de handen niet voor op elkaar. En de Nederlandse tak van Harper Collins – de uitgeverij van Rupert Murdoch – wilde er wel voor gaan, maar legde het in een biedingenstrijd af tegen het Utrechtse Kok Boekencentrum. “Wij waren meteen overtuigd van de commerciële kracht en de geweldige boodschap,” zegt Sjors van Veen van Harper Collins. “Dit is echt hét hoopvolle boek in coronatijd.”

En dat voor een boek dat al ruim voor de pandemie gemaakt is. Corona heeft ook het boekenvak behoorlijk op zijn kop gezet. Waar de branche aanvankelijk profiteerde van het feit dat lezen zo ongeveer het enige was wat je nog kon doen, werden de boekhandels begin dit jaar zwaar getroffen door de sluiting in de tweede lockdown. De slijterij bleek een essentiële winkel, de boekhandel niet. Verrassend en beschamend, aldus Querido, verbijsterend en onnozel, vindt Xander Uitgevers, en ‘een inbreuk op de grondwet en de vrijheid van meningsuiting’, liet Athenaeum-Polak&Van Gennep weten.

Boekenstad

Met meer dan veertig uitgeverijen binnen de stadsgrenzen – groot en klein, zelfstandig of als imprint binnen een concern – kun je Amsterdam rustig een boekenstad noemen. We vroegen Amsterdamse uitgeverijen naar hun grootste succes van de laatste paar jaar en hun ergste missers. Ruim dertig reageerden. Wie bewonderen ze, wie zetten de toon? En hoe zijn zij en hun auteurs de coronatijd doorgekomen?

Beeld Van Santen&Bolleurs

De sluiting van de boekhandels, van half december 2020 tot eind april, miste haar uitwerking op de uitgeverijen niet. Zeker vanuit de Ako’s en de Bruna’s kwamen heel wat ingekochte boeken retour. De kleinere boekhandels konden iets meer leunen op hun vaste klanten, die mondjesmaat bleven bestellen, maar de meeste verkopen gingen online. Op 14 januari ­lanceerde de brancheorganisatie CPNB daarom een campagne: ‘Ik steun mijn boekhandel’, met grote advertenties en de hashtags #steunjeboekhandel en #koopnueenboek.

Onlineverkoop werkt vooral voor bekende schrijvers. Debutanten hadden het zwaar, vooral in de literaire fictie. Op bol.com snuffel je nu eenmaal niet en krijg je ook nooit zo gloedvol iets aangeraden als in de stenen boekhandel. “Fictie is echt iets om cadeau te doen,” zegt Daniël van der Meer van Das Mag. “Mensen kochten wel boeken, maar veelal voor zichzelf, voor zelfstudie, of om kinderen koest te houden – en dus ook voor zichzelf.”

Veel uitgeverijen besloten boeken daarom nog maar even niet uit te brengen. Özcan Akyol hield zijn Afslag 23 nog maar vast, Balans en Atlas Contact stelden boeken uit, en ook andere uitgevers trapten op de rem. Meridiaan, van de Cromwell­trilogie van Hillary Mantel, besloot de hele zomeraanbieding over te slaan. Ook Orlando stelde boeken uit tot de winkels weer opengingen – vooral van debutanten, omdat die het enthousiasme van een boekhandelaar zo hard nodig hebben – en haalde heruitgaves van klassiekers juist naar voren. Bij Das Mag werd een publicatie uitgesteld omdat de boeken vast waren komen te staan in Slovenië. En menig boek werd minder snel geschreven, zegt Van der Meer, omdat de auteur opeens ook de rol van basisschoolleraar of crèche­leider moest vervullen.

“Een aantal titels hebben we uitgegeven als het echt niet anders kon,” zegt Marieke Derksen van Inside. “Maar non-fictieboeken en schrijvers hebben contact met de lezer nodig. Er gaat niets boven neuzen op de boekentafel, het zien van een boek als je langs een winkel loopt. En dat kan zijn van de Ako tot de gespecialiseerde boekhandel.”

Van Oorschot en Pluim besloten juist vrijwel alle boeken volgens planning uit te leveren. “Mensen hebben zeker in deze tijd behoefte aan goede nieuwe titels, die ze natuurlijk wel bij hun eigen lokale boekhandel moeten bestellen,” zegt Mark ­Pieters van Van Oorschot. Mizzi van der Pluijm, van Pluim: “Vorig jaar maart, toen niemand nog wist wat er ging gebeuren, hebben we een paar weken boeken uitgesteld, maar al snel zijn we doorgegaan met publiceren. Wij hebben geen berg opgehoopte boeken liggen, gelukkig. Het is eigenlijk de enige zinvolle leefregel voor een bedrijf: blijven doen waar je goed in bent. Doorgaans de beste oplossing voor alles. En wij zijn toevallig goed in boeken maken.” Ook Van Oorschot blikt tevreden op die beslissing terug: “We hadden vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar een prima resultaat.”

Gezichtsbepalend

Want gelezen werd er, en hoe. De opvallendste debutant van dit jaar, tot nu toe, was Lale Gül met Ik ga leven. “Ik bewonder, hors concours, Mai Spijkers van ­Prometheus,” zegt Jacqueline Smit van Orlando. “De grootste onafhankelijke uitgeverij die literaire kwaliteit en commer­cieel succes in een fonds weet te combineren en steeds opnieuw gezichtsbepalend is, ook nu weer met Lale Gül.” Een boek dat voor velen een verschil kan maken, zegt Janneke Louman van uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Critici kraakten Güls stijl: NRC schreef over een ‘al te groot zwak voor archaïsch taalgebruik’ en Max Pam maakte zich in de Volkskrant vrolijk over haar verhaspelingen, die hij van een Koot & Bie-achtig niveau vond. “Het is gewoon de kift dat haar boek ineens als literair werk werd beoordeeld,” zegt Marieke Derksen van Inside. “Het is geen literair werk, en dat is ook helemaal niet belangrijk. Beoordeel een werk om wat het is: dit is een van de weinige boeken die in de laatste jaren een maatschappelijke discussie op gang hebben gebracht. En wat mij betreft is de impact van een boek belangrijker dan de stijlregels.”

Marieke Lucas Rijneveld, die in 2018 debuteerde met De avond is ongemak (inmiddels meer dan 180.000 verkochte exemplaren), won in 2020 de International Booker Prize. De uitverkiezing was volgens Das Mag, Oevers en Lebowski de verrassendste gebeurtenis in de boekenwereld van 2020. “Ze sluit mooi aan in het rijtje Wolkers, ’t Hart, Siebelink en Treur,” zegt Paul Brandt van de gelijknamige uitge­verij. “Worstelen met een gereformeerde jeugd doet het altijd goed in de Nederlandse literatuur.”

180.000 boeken verkopen is natuurlijk jaloersmakend veel – een debutant is al blij met tweeduizend – maar neem dan De edele kunst of not giving a f*ck, van Mark Manson. Meer dan 225.000 verkochte exemplaren. Populair onder jongeren, aldus uitgever A.W. Bruna. Een doelgroep die niet vaak in een boekhandel komt, maar door hun omgeving enthousiast wordt gemaakt en dan het boek ook direct bestelt. De wereld volgens Gijp: meer dan 250.000 exemplaren. En dan deed voor­loper GIJP het nóg beter.

Sapiens, van Yuval Noah Harari, verkocht bij verschijning in 2014 maar enkele duizenden exemplaren. Toen jaren later internationaal een hype rond Harari ontstond, besloot De Bezige Bij/Thomas Rap het boek opnieuw uit te brengen, met een ander omslag en een andere prijs. Inmiddels is het 300.000 keer verkocht.

Beeld Van Santen& Bolleurs

Grand Hotel Europa, van Ilja Leonard Pfeijffer: enkele honderdduizenden verkochte exemplaren. Wat betreft onderwerp, aldus Peter Nijssen van de Arbeiderspers, het juiste boek op het juiste moment. Pfeijffer sloot met zijn boek naadloos aan op de groeiende weerzin tegen het massatoerisme.

De coronacrisis die daar vrij abrupt een einde aan maakte, gaf een heel ander type boek de wind in de rug. De jongen, de mol, de vos en het paard, dus, maar ook De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt van Haemin Sunim. Driehonderdduizend verkochte exemplaren. Het boek verscheen in 2017 en stond half mei voor de 194ste week in de bestseller-top 60. Dan hebben we het dus over een werk van een Koreaanse boeddhistische monnik, die doceert over levenskwesties en spiritualiteit. “Het is een boek dat perfect in deze hectische tijd past,” zegt Peter van den Bogaert, hoofd verkoop van Meulenhoff Boekerij. “Zijn inzichten en adviezen ­helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten.”

Max, Mischa & het Tet-offensief, uit 2018, verkocht voor zijn omvang – 1229 pagina’s! – al opmerkelijk goed, maar kreeg door corona een tweede impuls. In de laatste aflevering van het Boekenpanel van De wereld draait door in maart vorig jaar noemde een Vlaamse boekverkoper, die op dat moment zelf in lockdown in België zat, het ‘het ultieme quarantaineboek’. Hij had het niet uitgelezen, nog, omdat hij niet wilde dat het zou stoppen. En inmiddels, stelt uitgever Joost Nijsen van Podium tevreden vast, staat de teller op meer dan 70.000 verkochte exemplaren. “Achteraf is dit makkelijk te verklaren, omdat het een meesterwerk is, zowel­ ­virtuoos als toegankelijk. Maar we zullen De wereld draait door nog lang missen. Het had zo’n geweldige invloed op het floreren van de meest uiteenlopende boeken, het maakte geregeld heel goede boeken tot sellers.”

En dan zijn er een paar boeken van de buitencategorie. De meeste mensen deugen, van Rutger Bregman: 500.000 verkochte exemplaren, in 43 talen vertaald. Dat boek, zegt Andreas Jonkers van De Correspondent, onderbouwt een gevoel dat bijna iedereen wel heeft. De Napolitaanse romans van Elena Ferrante werden, net als Harari’s Sapiens, pas populair na een hype in het buitenland. Of, in de woorden van Koen van Gulik van de Wereldbibliotheek, door ‘puur Anglo-Amerikaans cultuur­imperialisme’.

“We gaven de boeken al jaren uit,” zegt hij. “De impact was minimaal. En op een gegeven ogenblik verscheen er een goede recensie in The New York Times. Die lazen Nederlandse recensenten en boekhande­laren, en toen werden de romans hier opeens ook een succes.”

Hij stelt het met irritatie vast. “We kijken veel te veel naar Amerika, in plaats van naar de 420 miljoen potentiële lezers in Europa. De Booker Prize vinden we even belangrijk als de Libris, maar een ­Italiaanse onderscheiding doet er niet toe. Hoezo?” Van de Napolitaanse romans zijn inmiddels meer dan een half miljoen exemplaren verkocht, dat dan weer wel.

De geheime dagboeken van Hendrik Groen tikken inmiddels de 900.000 aan. Er kwamen een tv-serie, toneelstukken, twee keer de NS Publieksprijs. De rechten zijn aan 36 landen verkocht. Peter van den Bogaert van Meulenhoff Boekerij schrijft het succes toe aan de humor, de markante verweerde kop op het omslag en de boodschap over ouder worden en leven in een bejaardenhuis. En dan kwamen daar de speculaties in de media over wie de auteur achter ‘Hendrik Groen’ was nog eens bij.

De jongen, de mol, de vos en het paard was niet bepaald de enige bestseller die aanvankelijk door veel uitgevers werd afgewezen. “Dat hoort er nu eenmaal bij,” zegt Febe van der Wardt van Luitingh-­Sijthoff. “Eten, bidden, beminnen is ook langs diverse bureaus gegaan, en ook Harry Potter was in Nederland zo’n beetje overal afgewezen totdat Elisabeth Groot, de vrouw van De Harmonie-uitgever Jaco Groot, er wél iets in zag en tegen hem zei: je bent gek als je dit niet uitgeeft.”

De rest is geschiedenis: van de zeven delen bij elkaar zijn inmiddels in Nederland meer dan 7,5 miljoen exemplaren ­verkocht. Als er iemand is die dit succes misschien een beetje kan benaderen, denken de uitgevers, is het Sander Knol van Xander, de uitgever van Lucinda Riley’s serie De zeven zussen. “Dat die boeken commerciële potentie hadden, heeft ­Sander Knol heel goed gezien,” zegt Peter Nijssen van de Arbeiderspers. “Ik meen zelfs dat ze op zeker moment allemaal in de top-60 stonden. Op zo’n moment kun je als uitgever rustig in een winterslaap vallen achter je laptop.”

Die serie is een fenomeen geworden, zegt Plien van Albada van Balans. Half mei sprak ze toevallig de drukker, vertelt ze. “Die was maar liefst 200.000 exemplaren van de nieuwe Lucinda Riley aan het drukken. Hij was bij 145.000 en wiste zich nu al het zweet van het voorhoofd!”

Irritant

We vroegen uitgevers wie in hun vak­gebied de toon zetten. Eén eensluidend antwoord kwam er niet. Prometheus wordt genoemd, het grootste zelfstandige huis van Amsterdam, en Van Oorschot, met de Librisprijs voor Uit het leven van een hond, de historische roman Willem die Madoc maakte en de vertaling van Maxim Osipov.

Veel collega’s breken juist ook een lans voor de kleine uitgeverij. Das Mag, Meridiaan en Orlando noemen Koppernik, uitgever van onder meer De hoogstapelaar, uit de cyclus over de opgroeiende Ewout Meyster, en van Beer, van Marian Engel. “Ik denk dat de toekomst daar zit, bij onafhankelijk en eigenzinnig,” zegt Jacqueline Smit van Orlando. “Dat zijn de smaakmakers.”

Ook vaak genoemd is De Correspondent, ‘in echt alles irritant en slim’, aldus Sander Knol van Xander Uitgevers. “Ze hebben een goede formule gevonden in het maken van bestsellers, over non-fictieonderwerpen die echt niet altijd zo vanzelfsprekend zijn,” zegt Eduard Richter van Volt.

Wat werkt: het uitgeven van ‘eigen’ ­correspondenten, die door het journalistieke platform al bekend zijn bij een enorme hoeveelheid lezers. Sander Ruys van Maven Publishing: “Ik vind het verfrissend hoe zij een ‘achter-het-nieuwsmedium’ en een eigen uitgeverij combineren. Daar gaan ze nog ver mee komen.”

Das Mag schopte bij zijn oprichting in 2015 aan tegen de gevestigde uitgeverijen. Slim, maar niet altijd fair, zegt Joost ­Nijsen van Podium. “Inmiddels opereren ze grotendeels hetzelfde als het verfoeide establishment. Begrijpelijk hoor, uiteindelijk leiden er uitgeeftechnisch niet zoveel wegen naar Rome.”

Niettemin kijkt hij met bewondering naar hun nieuwe auteurs, zoals nu Sofie Lakmaker. Ook Mizzi van der Pluijm roemt Das Mag om de brutale manier van uitgeven en de talenten in het fonds. Zelf gaat Pluim de Boekenweek in met een nieuwe bundel van Hanna Bervoets, die ook het boekenweekgeschenk schreef. “Van alles wat zij hierna nog gaat schrijven, verwacht ik veel.”

Fris

Er is hoe dan ook veel om naar uit te kijken. Nieuwe kinderboeken van Harry Potterauteur J.K. Rowling en van Annet Schaap (schrijfster van het bijzondere succes Lampje), om maar wat te noemen. Een vervolg op Dave Eggers’ roman The Circle. Paula Hawkins, van Het meisje in de trein, heeft een nieuw spannend boek, Ian McEwan en Anna Enquist komen met een nieuwe roman.

Beeld Van Santen& Bolleurs

Er zijn biografieën in de maak van Hella Haasse en Etty Hillesum. Athenaeum-Polak & Van Gennep komt met een tweeduizend pagina’s tellende, 18de-eeuwse Chinese roman, De droom van de rode kamer, waar door drie vertalers twaalf jaar aan is gewerkt. En laten we niet ver­geten dat Dries Roelvink zijn levensverhaal aan het optikken is, met één vinger tegelijk.

“Ik hoop dat er jonge frisse auteurs opstaan,” zegt Marieke Derksen van Inside. “Marieke Lucas Rijneveld en Lize Spit doen het geweldig. Maar waar zijn the angry young men? Het is zo gezapig en humorloos. Waar is de Generation X van deze generatie?”