De grofvuilinterieurs van fotograaf Boris Suyderhoud: ‘Ik laat de complete set achter op straat, voor de vuilnisdienst de volgende ochtend’

Fotograaf Boris Suyderhoud (31) bouwt al jaren interieurs op straat van grofvuil, opgepikt in alle buurten van de stad. De foto’s die hij ervan maakte, zijn nu te zien op het Stenen Hoofd. ‘Mijn vriendin is bang dat ik zal veranderen in een hoarder, zo iemand die ik soms tegenkom bij het grofvuil.’

Elke week zag Boris Suyderhoud vanuit zijn raam hoe meubels en andere spullen werden gedumpt bij het grofvuilpunt, recht tegenover zijn huis in de Indische Buurt. “Vaak stonden er complete inboedels. Het leek me interessant om daar iets mee te doen, want wat zegt het grofvuil over een wijk en over de mensen die er wonen? En waar gaan die achtergelaten interieurs naartoe?”

Het uitzicht vormde de inspiratie voor een bijzondere fotoserie van interieurs op de stoep, samengesteld van grofvuil uit steeds één wijk, met Amsterdam als achtergronddecor. “Ik stelde voor mezelf een aantal regels op: ik moest op één avond verschillende spullen van diverse grofvuilpunten in dezelfde wijk verzamelen, en het grofvuilpunt waar ik het nieuwe interieur ging opbouwen, moest onder een lantaarnpaal staan.”

IJburg. Beeld Boris Suyderhoud

In zijn dagelijkse werk als fotograaf op sets van films en tv-series leerde Suyderhoud de kunst van het uitlichten. “Ik heb de interieurs voor de foto wel uitgelicht met reportageflitsers, verstopt in het interieur – onder lampenkappen bijvoorbeeld. Maar een bron van licht in de achtergrond en omgeving was belangrijk om het geheel realistisch te houden.”

Fictieve bewoners

Sinds 2019 maakte Suyderhoud tien installaties van grofvuil, in Bos en Lommer en Oost, in Tuindorp Oostzaan, Zuidoost. Op grofvuilavonden reed hij met een busje met diverse handlangers door een buurt om spullen te verzamelen, op de stoep bouwden ze vervolgens een compleet nieuw interieur. “De gemeente heeft een kaart van alle grofvuilavonden in iedere wijk van Amsterdam, daar teken ik een lijn omheen en vervolgens ga ik alle punten binnen die lijnen af. Terwijl we rondrijden denk ik na over het interieur dat ik wil maken – al ben ik qua spullen altijd aan het lot overgelaten. Eerst verzamel ik de spullen, tussen zes en negen uur ’s avonds, die ik naar een grofvuilpunt breng. Daarna begin ik met het samenstellen, dat duurt tot een uur of één ’s nachts. Zodra er visueel een eenheid is bereikt, licht ik het interieur uit, maak ik de foto en daarna vertrek ik weer. Ik laat de complete set achter op straat, voor de vuilnisdienst de volgende ochtend.”

Banne Noord. Beeld Boris Suyderhoud

Achter elke foto zit het verhaal van een een fictieve bewoner, iemand die in het interieur gewoond zou kunnen hebben, vertelt Suyderhoud. Tijdens een struintocht langs het grofvuil in Oud-Zuid, in de Willemsparkwegbuurt, vond hij een ouderwetse stoel en opvallend veel speelgoed. “Ik stelde me daar een oma bij voor, met een speelkamer voor haar kleinkinderen. In De Pijp vond ik een kruidenrek, andere keukenspullen en een fornuis, maar ook Franse dagboeken. Daar maakte ik een keuken van, waar iemand aan tafel heeft zitten schrijven. Een pen naast het opengeslagen schrift.”

Onderweg viel hem op hoe vaak spullen in prima conditie op straat ­belanden. “Mensen beseffen niet wat ze al hebben, ze kopen heel makkelijk iets nieuws en flikkeren het oude weg. Terwijl ze die ­spullen ook heel eenvoudig een tweede leven kunnen geven door ze naar de lokale kringloopwinkel te brengen of op een gratis afhaalplatform te zetten en ze te delen met anderen. Met de serie wil ik mensen bewust maken van de waarde van spullen.”

Morgensterren

Tijdens het bouwen ontmoette hij genoeg morgensterren, die vaak aasden op de spullen die hij had verzameld. “Ik maakte mee dat mensen meerdere keren terugkwamen om te vragen of ze een voorwerp al mee konden nemen. Zo had een man in Kraaiennest zijn zinnen gezet op een parasol en kwam hij wel vijf keer langs, zo bang was hij dat iemand anders ’m zou meenemen. Na de foto heb ik de parasol toen ­persoonlijk bij die meneer afgeleverd.”

Banne Noord. Beeld Boris Suyderhoud

Voorbijgangers die de fotograaf aan het werk zagen reageerden altijd enthousiast. “Mensen vroegen of ze bij me in mochten trekken en vertelden me verhalen over wat ze zelf allemaal hadden gevonden bij het grofvuil. Zelf neem ik sinds dit jaar van elke installatie één voorwerp mee dat ik mooi of bijzonder vind, zoals een houten eend. Mijn vriendin is bang dat ik uiteindelijk in een hoarder zal veranderen, zo iemand die ik weleens tegenkom bij het grofvuil.”

Staatsliedenbuurt. Beeld Boris Suyderhoud

Alle door hem verzamelde objecten zijn vanaf 9 september te zien in de installatie die hij bouwde voor zijn expositie INT/EXT in het Openlucht Atelier van Amine Hanouche op het Stenen Hoofd, dat sinds dit jaar ruimte biedt aan jonge Amsterdamse kunstenaars. “Daarvoor haalde ik vuil op in Westerpark en de Houthavens, een vrij groot gebied. Er zijn diverse spullen in terug te vinden die ik uit andere ­wijken heb meegenomen, als een knipoog naar de foto’s in de expositie.” Hij bouwde de set opnieuw rond een lantaarnpaal, die toevallig al op het terrein stond. “En ik heb zelfs een vuilcontainer kunnen regelen: nadat ik de gemeente twee weken had bestookt met mailtjes kwamen ze er vorige week eentje op locatie langsbrengen. Ik monteerde de onderkant eraf en nu ben ik de trotse eigenaar van een afvalcontainer.”

Verschillen in het grofvuil tussen de diverse buurten zag Suyderhoud verrassend genoeg niet. “Ik spotte vooral objecten die in elke wijk opduiken, zoals ventilatoren en rolkoffers. Ik zie mezelf voorlopig nog wel door het grofvuil struinen, bijvoorbeeld om alle rolkoffers uit Amsterdam op een hoop langs de Amstel op te stellen. Dat moet een absurd beeld opleveren.”

De expositie INT/EXT is van 9 september tot 1 oktober te zien bij het Openlucht Atelier op het Stenen Hoofd.