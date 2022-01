De Gouden Koets is gratis te zien, op de binnenplaats van het Amsterdam Museum

Detail van de Gouden Koets. Beeld Amsterdam Museum

U bent, net als alle musea, gesloten. Maar toch open?

“Onze binnenplaatsen zijn elke dag open van tien tot vier, daar staat de Gouden Koets. In de omliggende zes museumzalen en de galerij vertellen we de verhalen rondom de koets, maar die zijn vooralsnog gesloten. Wel kun je de tentoonstelling zien op je telefoon.”

U dacht: als de Gouden Koets niet goed genoeg is voor de koning, is hij toch nog goed genoeg voor ons?

“De koets staat al sinds juni vorig jaar bij ons in het museum, en is gratis te zien nu het museum is gesloten. De tentoonstelling loopt tot en met 27 februari.”

De hele koetsdiscussie draait om een enkel paneel? Kan dat er niet gewoon af?

“Dat was ook een van de suggesties tijdens ons onderzoek in het land. We zijn naar alle provinciale hoofdsteden gereisd om Nederlanders te vragen wat ze denken, vinden en voelen over de koets. Een kind suggereerde dat het paneel aangepast zou kunnen worden.”

Handige oplossing.

“Maar vergeet niet dat de Gouden Koets altijd een twistappel is geweest. Het was een geschenk van de Amsterdammers aan koningin Wilhelmina, maar de socialisten bijvoorbeeld verzetten zich daar indertijd al tegen. Zij vonden het onbestaanbaar dat arme Jordanezen kwartjes moesten schrapen om een gouden koets aan een koningin te geven die geen geldgebrek had.”

Is het Amsterdam Museum ook in de toekomst het thuis van de koets?

“In maart gaat hij terug naar de Koninklijke Stallen in Den Haag. Of de koets ooit weer in een museum te zien zal zijn, weet niemand.”