De goddelijke pekingeend van Taste of Culture

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Taste of Culture.

Waar bestellen we?

Taste of Culture aan de Korte Leidse­dwars­straat is volgens velen (ook volgens mij) het beste Chinese restaurant van de stad. Daar moet je wel van op de hoogte zijn. Het interieur, met systeemplafonds en tl-licht, nodigt namelijk niet echt uit om zomaar naar binnen te stappen als je toevallig voorbijloopt. Gelukkig weten inmiddels genoeg mensen dat het authentieke eten en de vriendelijke service die summiere styling ruimschoots compen­seren. Van Chinese gezinnen en goed ­geïnformeerde toeristen tot Amsterdamse chef-koks, die er na noeste arbeid in eigen keuken graag een nachtelijk ‘afzakkertje’ (lees: een tafel vol peking­eend) komen doen.

Jij bent dus zelf ook fan?

Ja, al kom ik er de laatste jaren weinig. Hoe goed het eten ook is, voor die schaarse bijpraatavonden met vrienden of een toevallige date night kies ik doorgaans liever een restaurant met een knusse inrichting en meer flatterend lichtplan. Ik sprong dan ook een gat in de lucht toen ik ontdekte dat Taste of Culture tevens thuisbezorgt.

Terwijl ik het licht dim, kaarsjes aansteek en een fles gewürztraminer opentrek, bestudeer ik het menu. Een tip: begin daar op tijd mee, want het telt maar liefst 170 opties. Van foe yong hai en nasi tot kikkerbillen en rundermaag – je kunt het zo spannend maken als je zelf wil.

Genieten maar!

Al na 45 minuten, en dat tijdens spitsuur op maandagavond, wordt er bezorgd. Het eten is zeer secuur verpakt. In veel plastic, maar gelukkig van de stevige en kwalitatieve soort: geschikt voor de vaatwasser en magnetron, dus ideaal om vaak te hergebruiken voor kliekjes.

De wan tang thong (€8), een heldere soep met vier intens sappige varkensvleesdumplings, is de perfecte aftrap.

We gaan door met een uitstekende mix van vijf soorten dimsum (€19); van elke krijg je er twee. Drie zijn gefrituurd, waaronder briljante eendloempia’s, twee zijn gestoomd, waarbij de sieuw mai (pasteitjes met varkensvlees en garnalen) mijn favoriet zijn.

Dan de apotheose van de avond: De Eend. Los (half of heel) te bestellen, met rijst en verschillende sauzen, of op mijn favoriete manier: getrancheerd en geserveerd met flensjes. Voor €28,50 krijg je een genereuze hoeveelheid. Het vlees is mals, het vel krokant, de pannenkoekjes flinterdun, de condimenten (onder andere lente-ui en komkommer, plus hoisinsaus) vers en smaakvol. Nergens wordt het té overdadig of vet. Wat een genot dat je dit gewoon op je eigen bank kunt verorberen!

Ik kon het niet laten ook de ma pho tao fu (€22,50), ook bekend als mapo tofu, te bestellen. Die is aromatisch en pittig, met rundvlees en zijdezachte tofu. Dit gerecht geeft je zowel een liefdevolle omhelzing als een schop onder je kont. En dat hebben we allemaal weleens nodig, toch?

Taste of Culture Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd

Prijs €78 voor soep, selectie dimsum en twee hoofdgerechten

Aanrader JA!

