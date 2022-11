De gerechten bij Nela zijn extreem simpel, maar vervelen geen seconde (8,5)

Handgemaakt servies, perfect getraind personeel, een imposante klimaatkast: bij Nela op de Zuidas worden kosten noch moeite gespaard. En dan krijg je ook wat. De gerechten die recensent Mara Grimm er proeft zijn simpel, maar vervelen geen seconde.

Het is bijna magie. Zodra we de deur van Nela doorgaan, zijn we in een andere wereld. Liepen we net nog op een druilerige dinsdag door Amsterdam, nu zitten we in een uitgelaten New York. Het vuur in de gigantische open ­keuken laait, de cocktailbar draait overuren, house galmt door de speakers. Er wordt met grootse gebaren besteld, gegeten en gedronken.

Deze kosmopolitische enclave vind je op de tweede etage van Valley, de indrukwekkende wolkenkrabber op de Zuidas. Aan het roer staan chefs Hari Shetty en Ori Geller, bekend van restaurants als Izakaya en Mr. Porter. Nela staat daar los van; de mannen zijn weg bij de Entourage Group.

De naam betekent ‘puur’ in het Sanskriet. Dat zie je terug in de keuken, waar het draait om eenvoudige bereidingen op open vuur, maar ook in de neutrale tinten van het interieur en de rotsachtige gaten in het plafond. Behalve puur is het vooral duur. Je eet hier van handgemaakt servies, er is een imposante klimaatkast en ook op personeel is niet bezuinigd. Snelheid en beleefdheid worden gecombineerd op een manier zoals eigenlijk alleen Amerikanen dat kunnen. Personeelstekort lijkt in de wereld van Nela dan ook niet te bestaan. Andere crises trouwens ook niet. We zitten per slot van rekening op de Zuidas en daar is het work hard play hard. Heeft u meteen een beeld van het publiek.

Extreem simpel

Dan het eten. In elk van de tientallen gerechten zit een element dat is bereid op open vuur. Dat is al jaren een trend in de restaurantwereld en allang niet meer voorbehouden aan de ruigere keukens. Sterker nog: zodra je de houtskoolsmaak combineert met fine dining krijg je een interessant spanningsveld tussen stoer en verfijnd.

Bestellen is nogal een gok, want de gerechten worden in steekwoorden omschreven. ‘Octopus, butterbeans’ staat er bijvoorbeeld. Best irritant. Het goede nieuws is dat er veel vega-opties zijn en vooral: dat eigenlijk alles wat we proeven extreem simpel is, maar desondanks geen seconde verveelt.

Een goed voorbeeld daarvan is de yellowtail met gebrande aubergine, geroosterde paprika en okra. Rauwe vis van mooie kwaliteit en erbij een zwarte ­crème van aubergine met een geconcentreerde rooksmaak. Het contrast is groot, maar beheerst; we proeven de vis nog steeds. Iets minder beheerst is de prijs: 19,50 euro.

Van de vele groentegerechten zijn de aardperen een aanrader: overnight gegaard en geserveerd met barilotto, een Italiaanse kaas van buffelmelk die je kunt zien als de frissere variant van ricotta. Slim bedacht, dat romige van de kaas in combinatie met dat rokerige van de aardperen.

Mollige garnalen

Ook al zo goed is gepofte aardappel met room en belugakaviaar. Dit gerechtje blinkt uit in tegenstellingen: eenvoudig en luxe, boersheid en finesse. Crispy garnalen zijn misschien niet heel spannend, maar van uitstekende kwaliteit en dus lekker mollig. Ze worden geserveerd met een kruidige en rokerige salsa van tomaat. En de gevlinderde kip? Die is heerlijk houtskolerig en sappig, maar wel aan de prijs.

De salade die we erbij bestellen kost weliswaar 13,50 euro, maar is top: twee soorten daikon, peer en wortel – allemaal flinterdun gesneden en nog knapperig – gecombineerd met superverse groene salade en een frissige dressing. Een perfecte tegenhanger voor al het rokerige.

Dan de wijn. Er is een uitgebreide, internationale kaart die stukken minder patserig is dan je op een plek als deze zou verwachten. Er zijn prima opties per glas, zoals de Barbera d’Asti van Cascina Vèngore. Ook de Bourgueil van Drussé kan ik van harte aanbevelen.

Perfecte mislukking

Maar het beste aan Nela? Dat zijn de desserts. Want ook in de patisserie van chef Deepti Shevalkar proeven we rook en vuur. Burnt cheesecake is een verbrande taart die ooit werd bedacht in tapasbar La Viña in San Sebastián. Het is feitelijk gewoon een cheesecake, maar dan zonder bodem en met verbrande bovenkant. Hij wordt op hoge temperatuur gebakken, waardoor de buitenkant bruinzwart is en de binnenkant nog nét niet helemaal gaar. Het resultaat is de perfecte mislukking – zeker deze, die zelfs een bijna lopende binnenkant heeft.

De bombe Alaska is minstens zo goed. Deze normaal wat gezapige ijstaart krijgt hier nieuw leven ingeblazen: hij wordt gemaakt met frambozen-veenbessencake, rokerig vanille-ijs en eiwitschuim met een zweem van yuzu. Het dessert wordt aan tafel geflambeerd met rum en is zo godallejezus lekker dat we alleen daarom al terug willen naar Nela.

Want ja, de prijzen liggen hoog en het publiek is misschien niet het toonbeeld van ingetogen chic, maar Nela is een goed doordachte en imposante zaak waar mensen staan die don­dersgoed weten wat ze doen. En bovendien: wie wil er op een dooie dinsdag nou niet even op en neer naar New York?

Nela Beethovenstraat 515 (Valley)

ma-vr 12.00-01.00 uur

za-zo 16.00-01.00 uur

8,5 Best

De desserts van Deepti Shevalkar.

Minder

De onbeduidende housemuziek.

Opvallend

Hier wordt op open vuur gekookt.

Leukste tafel

De chef’s counter is het meest gewild. Maar eigenlijk zit je overal goed, zolang je het achterste deel maar mijdt; daar is het koud en val je buiten de boot.

