De gegrilde spiesjes van Yakitori Hanabi zijn een tikkie duur, maar verslavend lekker

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Yakitori Hanabi.

Waar bestellen we?

De volgens velen legendarische oesterbar aan het Leidseplein is er al even niet meer. Na een anderhalf jaar durende verbouwing huist in het eeuwenoude pand nu Yakitori Hanabi. Een Japans eethuis waar de chef-kok uit Tokio allerhande spiesjes grilt, van traditioneel kippenvlees en varkensspek tot gespieste prei, kalfstong en zelfs gehaktballen met kaas.

Ze bezorgen ook, al is dat menu veel beperkter: het is louter kip dat de klok slaat. Er is trouwens geen stokje te bekennen, wat uit praktische overwegingen logisch is – de gegrilde stukjes zijn wel in handiger te vervoeren bowls verwerkt. De basis is rijst, de toppings variëren. Gevogelte dus, in verschillende bereidingen, met uiteenlopende condimenten.

Godzijdank zijn er plaatjes, want de tekstuele uitleg ontbreekt soms, of is voor een leek wat vaag – en bij vlagen van een hilarisch Google Translateniveau. ‘Zacht en vochtig borstvlees afgewerkt door koken op lage temperatuur’. Hmmm.

Proeven maar!

Al na 30 minuten wordt een netjes ingepakte tas bezorgd. Alles is vers, duidelijk made to order, en de drie hartige gerechten zijn nog perfect warm.

Allereerst de Yakitori don (€13). Een royale kom zorgvuldig gegaarde rijst, belegd met gegrilde kippendijen en een ‘speciale gezouten uiensaus’. Dit gerecht laat zich het best omschrijven als een knuffel in een kom. Plakkerige witte rijst met botermalse kip met een duidelijke grillsmaak: je próeft het aroma van het Japanse binchotan-houtskool. De prachtige groene saus is een festijn van bosui. Mocht je je afvragen hoe de vijfde basissmaak umami proeft: nou, zo dus.

Wat proefde je nog meer?

De soboro don (€13) krijgt op de kaart geen bijschrift. Het blijkt een kom rijst met een goddelijke brij van kipgehakt. De smeuïge saus is diep, rijk en fiks zout, maar niet té. Wel vind ik dat het gerecht, naast de bosui, nog wat fris of knapperigs kon gebruiken, zoals kort geblancheerde erwten of boontjes of gepickelde groente.

Ik dank mijn betsubara (een mooie Japanse uitdrukking voor ‘extra buik’), want de tebasaki karaage (€9,50 voor 6 stukjes) is véél te goed om vol voor te zitten. De malse kipkluifjes in een krokant gefrituurd oliebolachtig beslag zijn echte dooreters, het glazuur van zout-zoet-zure teriyakisaus is verslavend. Duur? Beetje. Het waard? Absoluut.

Een kleine domper: de dorayaki (€3 per stuk). Ik bestelde deze Japanse pannenkoeken in twee soorten: chocolade en anko (een zoetige rode bonenpasta). Maar wat blijkt: het zijn koude, in plastic voorverpakte exemplaren. Alsof je ze bij de toko hebt gehaald. En: warm je ze op? Eet ik ze uit het vuistje? De structuur is luchtig en de smaak goed – met name de chocoladeganachevulling – maar de online foto zonder toelichting vind ik een tikkie misleidend.

Gelukkig is er nog genoeg over van de hartige heerlijkheden. Zou er ook een woord bestaan voor ‘derde buik’?

Yakitori Hanabi

Open di-zo 12.00-23.00 uur

Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd

Prijs €41,50 voor drie gerechten, plus twee toetjes

Aanrader: Zeker, vooral de Yakitori don en de gefrituurde kippenvleugels.

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk haar favoriete adresjes: hier bestel je de beste thuisbezorgmaaltijd in Amsterdam.