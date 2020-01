Stand-upcomedian Femke Halsema: “Een toast! Dat jullie ­citymarketing in alle steden om ons heen een groot succes ­moge worden!” Beeld Amaury Miller

De twee pronte dames bij de gastenbalie herken ik meteen van de travestietenbingo in voorheen café Queers. Ik kom Frits Huffnagel wel vaker tegen in deze stad.

Hij viert het eenjarig (1) bestaan van communicatiebureau Castro. Op het programma staat Karin Bloemen met een speciaal lied. Burgemeester Femke Halsema houdt een praatje. Premier Rutte is onderweg vanuit Italië.

’s Middags lunchen met de Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, een paar uur later het glas heffen met Huffnagel en zijn vrienden. Zo’n premier heeft het ook maar druk op een woensdagmiddag.

Indrukwekkend. Een enkel jaar en nu al de premier én de burgemeester op het jubileum. Hoe moet dat straks bij het vijfjarig bestaan? Ik zet mijn geld op de reünie van Abba.

Huffnagel is ceremoniemeester en hij vertelt dat Castro staat voor onafhankelijk, helder en vrolijk. Precies dat nemen de komende drie sprekers voor hun rekening, we beginnen met medeoprichter Stefan de Bruijn. Die vertelt dat we in kantoorpand Capital C zijn, en het bedrijf heet Castro Communicatie.

“Vier keer de C. Fantastisch!”

Castro is natuurlijk niet vernoemd naar de Cubaanse dictator, maar naar de meest tolerante wijk ter wereld, Castro, in hun favoriete stad San Francisco. SF staat ook meteen voor hun voornamen: Stefan en Frits.

Ik vind het helder en vrolijk.

“Dat was onafhankelijk,” zegt Huffnagel. “Houden we over: helder en vrolijk.”

Ogen gericht op Halsema; Rutte is er nog niet. Ze staat daar toch maar, in dit jolige gezelschap, niet bepaald een thuiswedstrijd. Huffnagel haalt ook nog de filosoof Karl Popper aan die Halsema in haar boek citeerde. Niet voor dat citaat (‘Er is een plicht tot optimisme’), maar om te kunnen herhalen: “Popperrrr. Zónder s. De helft hier denkt meteen: Oh oh.”

Dan is het podium voor Halsema. Volkomen ontspannen: “Ik vind het niet meer dan logisch. Je denkt: vrolijk, je denkt: humor, je denkt: vrouw, je denkt: linkse achtergrond.”

Uit-ste-ken-de binnenkomer.

“Ik maak er geen gewoonte van naar feestjes van communicatiebureaus te komen, maar ik kon geen nee zeggen tegen Frits: hij had iemand nodig voor het begrip vrolijk.”

Ownen heet dat in modern Nederlands. De I Amsterdamcampagne van de voormalig wethouder laat ze natuurlijk niet liggen. “Heel lang geleden kreeg Frits het lumineuze idee dat Amsterdam wel toeristen kon gebruiken. Vandaag heb ik nog een rondje over de Wallen gelopen. Nou, Frits, bedankt.”

Met de timing van een stand-up­comedian. De zaal is helemaal van Halsema.

Blijft over, het thema helder. Die is voor de binnen snellende premier, maar hij heeft inmiddels grotere problemen.

“Het ergste overkwam me net. Iemand zei: ‘Femke Halsema had zo’n fantastisch mooie toespraak. Dat gaat jou ook vast lukken!’”

Hij voelt het zelf ook al aankomen: “Ik ben het naprogramma.”

En zo is het.

Rutte probeert het wel, met ‘heerlijk helder Heineken’ en een quote van Ronald Reagan, maar het gaat allemaal veel te snel.

Niet zo ratelen, Mark. Laat ook eens pauzes vallen, net als Femke.

GroenLinks die de VVD humor moet uitleggen. De wereld is definitief ontspoord.

Wat Castro 1 jaar

Waar Capital C, Weesperplein

Wie Frits Huffnagel, Stefan de Bruijn, Mark Rutte, Femke Halsema, Karin Bloemen, Jan Meulendijks, Tanja Kok, Thom Goderie

Wanneer woensdag 15 januari, 17.00 tot 20.00 uur Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans was erbij toen a star was born

Castro-oprichters Frits Huffnagel en Stefan de Bruijn: “Ze zeggen: nooit een kantoor beginnen met een vriend. Nou, het kan wel.” Geflankeerd door Claire Coomen en Patty Pam-Pam. Beeld Amaury Miller

De puzzelkoningen. Bart Schuil: “Wie kent Frits niet? Als iemand geschikt is voor communicatie, is het Frits.” Jan Meulendijks, attent: “En Stefan doet daar niet voor onder.” Beeld Amaury Miller

Cor van Zadelhoff, baas van Amsterdam, met Mark Rutte, baas van de rest van het land. Beeld Amaury Miller

Zangeres Karin Bloemen zingt Het lachende traantje voor stichting Gilat, theater in ziekenhuizen, het goede doel van de avond. Met Jaïr en Tali Eisenmann, ouders van de in 2008 overleden Gilat. Beeld Amaury Miller

Fotograaf Sime Eskinja, journalist Tanja Kok, Thom Goderie (Shownieuws) en advocaat Jonathan de Geus. Op de knieën: ­makelaar Sander van Leeuwen. “Ich bin wie du-hu!” Beeld Amaury Miller