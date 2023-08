De gebakken rijst met mais en garnalen – en een snufje restaurantvibes – van Emma de Thouars

Gebakken rijst met mais en garnalen

Ingrediënten, voor 1 persoon

- 300 g gekookte jasmijnrijst

- 1 maiskolf, bladeren en draden verwijderd

- 6 grote garnalen, gepeld en het darmkanaal verwijderd

- ¼ tl knoflookpoeder

- 1 bosui, in dunne ringen

- ½ kleine witte ui of 1 sjalotje, gesnipperd

- 1 teen knoflook, fijngehakt

- 2 eieren, geklutst

- witte peper, liefst vers gemalen

- ve-tsin (optioneel, maar wel erg lekker)

- bosje bieslook, ragfijn gesneden

Bereiding

Snij de maiskorrels met een mes van de kolf af. Dit gaat het beste door een grote mengkom neer te zetten met daarin een kleinere mengkom op z’n kop. Mais bovenop en snijden maar. De korrels ­vliegen dan niet je hele keuken door, maar belanden in de grote mengkom.

Bak de garnalen met het knoflookpoeder en een snuf zout op hoog vuur in de olie. Haal ze er na een minuut of twee uit en bak de bosui, ui, knoflook en mais in dezelfde olie (die smaakt nu naar garnaal, dat is lekker). Voeg de rijst toe en bak een paar minuten mee. Schuif alles naar een kant van de pan en bak het ei aan de andere kant, al roerend, tot het gaar is. Schep samen met de garnalen door de rijst en breng op smaak met zout, witte peper en ve-tsin.

Vis, als je een timbaaltje maakt, de garnalen uit de rijst en rangschik ze in een kommetje. Doe de rijst in de kom en druk goed aan. Voor de zekerheid kun je plasticfolie in het kommetje doen, maar bij mij lukt het ook zonder. Leg een bord op je kommetje en draai het in een zelfverzekerde beweging om. Haal het bakje voorzichtig van het bord, als het goed is, komt de rijst er in een mooi vormpje uit. Maak af met de bieslook.