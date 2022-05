De garnalenfrikadel: ongelooflijk eenvoudig en knetterlekker

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: frikandel of frikadel?

Een aantal jaren geleden zag ik op de markt in Kopenhagen een soort stomp-vormige, gefrituurde gehaktballetjes liggen. Er stond iets bij geschreven wat op het woord ‘frikadel’ leek. Niet te verwarren met ‘frikandel’ trouwens. Die lijken op elkaar, maar zijn niet helemaal hetzelfde.

‘Frikadel’ is de oudste van de twee, dat waarschijnlijk van het Franse ‘fricadelle’ komt. Het betekent zoiets als gehaktbal. In België is een ­frikadel ook een gehaktbal. En blijkbaar in Denemarken ook. Ik kwam er toen dus achter dat die worstvormige die in Nederland nogal populair is, met een extra ‘n’ geschreven wordt: frikandel.

Lekker veel vet

De frikandel heeft nogal een snackimago hier; hij wordt niet bepaald geassocieerd met fine dining. Terwijl een goede frikadel ongelooflijk lekker kan zijn. In die vers gebakken frikadel die ik op de markt kocht, zaten vrij grove stukken ui en ­heerlijke specerijen. En lekker veel vet, want dat is uiteindelijk waar het om draait.

Garnalenhit

Ooit kreeg ik een toptip van de familie Tideman, mijn tandartsfamilie. Die hadden een decennia-oud familierecept voor garnalenfrikadel – ja, dat kan dus ook. Nadat ze uitvoerig hadden overlegd met de familie, mocht ik het van ze overnemen, en het is een hit!

Maak een mengsel van fijngesneden grote garnalen (of gamba’s), rode ui, een gekookt aardappeltje, nootmuskaat, peterselie, peper en zout. Stop dit ‘garnalengehakt’ terug in de omhulsels van de garnalen en frituur deze daarna tot ze mooi goudbruin zijn. Doe als laatste nog even een klont boter in de pan en laat deze bruin worden. Haal daar de garnalenfrikadellen doorheen en serveer met sojasaus en een limoentje. Een ongelooflijk eenvoudig en knetterlekker recept.

