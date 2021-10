De galerie van Fleur Feringa en Wouter van Herwaarden: ‘Het is een sprookjesbaan’

Fleur Feringa en Wouter van Herwaarden. Van Herwaarden: ‘We proberen toegankelijk te communi­ceren en duidelijke verhalen te vertellen.’ Beeld Cleo Goossens

1. Wat betekent kunst voor u?

Feringa: “Ik zie kunstenaars als een soort beeldend filosofen die taaloverstijgende boodschappen communiceren. Een inclusieve manier van verbinden en verhalen vertellen. Kunst gaat voor mij over schoonheid en verwondering. Een therapeutische prikkeling voor het oog, de geest en emotie.”

Van Herwaarden: “Kunst is voor mij een gids door het ­leven. Het heeft me op belangrijke momenten gestimuleerd buiten de gebaande paden te gaan en op originele manieren naar mezelf en de wereld om me heen te kijken.”

2. Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

Feringa: “Niet in het bijzonder. Mijn ouders namen me ­ieder jaar mee naar het Concertgebouw, wat ik overigens vreselijk vond. Maar mijn grote interesse ging uit naar ­mode, dus daar ging eigenlijk alle aandacht naartoe.”

Extravaganza, met werk van Eleonora Stol, Carmen Schabracq en Jan Hoek, Duran Lantink en SistaazHood. Beeld Jonathan de Waart

Van Herwaarden: “Mijn moeder is kunstenaar, mijn ­vader bouwkundige, en beiden zijn zeer geïnteresseerd in kunst. Mijn moeder nam me tijdens vakanties mee naar musea. Ze verzamelen ook, daardoor kwam ik al jong in galeries. De laatste jaren is mijn vader Japanse prenten gaan verzamelen, daar heb ik hem dan weer mee aan­gestoken.”

3. Hoe zou u het profiel van uw galerie willen omschrijven?

Feringa: “We weten zelf hoe leuk het is om kunst te ver­zamelen en hopen zoveel mogelijk mensen lotgenoot te maken. Kunst kopen is per slot van rekening de meest ­directe manier om een kunstenaar te steunen.”

Van Herwaarden: “Door mijn ervaring als student kunstgeschiedenis wist ik hoe imponerend het kan zijn om een galerie binnen te stappen. Dat wilden we anders gaan doen. Het doel is vanaf het begin geweest om jongeren in aanraking te brengen met kunst, zich thuis te laten voelen in de galerie en te motiveren ook te gaan verzamelen. We proberen laagdrempelig te zijn, toegankelijk te communi­ceren en duidelijke verhalen te vertellen.”

4. Wat vindt u het mooiste aspect van het vak galeriehouder?

Feringa: “Het is wel een beetje een sprookjesbaan: samenwerken met fantastische kunstenaars, ateliers bezoeken, de galerie als ontmoetingsplaats. En als een bezoeker besluit een bepaald werk te kopen, is het natuurlijk helemaal feest. Dat voelt een beetje alsof je onderdeel bent van een adoptie.”

Performance door Kiri Mioki.

Van Herwaarden: “Het is fantastisch om samen met jonge kunstenaars te werken aan hun carrière en te zien hoe ze een steeds groter publiek bereiken.”

5. Met welke galeries voelt u zich nationaal/internationaal het meest verwant?

Feringa: “Uiteraard met onze collega GoMulan Gallery. We maken om de beurt tentoonstellingen in onze gedeelde ruimte, en soms ook samen. Er is een gedeelde missie met het nieuwe Outsiderland van Jan Hoek in Sexyland World, waar outsider art in een nieuw daglicht wordt geplaatst.”

Van Herwaarden: “Jennifer Lauren Gallery in Londen brengt een geweldige selectie outsider art waar ik jaloers op ben. Everyday Gallery uit Antwerpen laat een erg spannende combinatie van kunst en design zien. En de manier van communiceren en de kunstenaars van Tim Van Laere Gallery vind ik ook erg goed. Ik voel me sowieso sterk aangetrokken tot Belgische galeries, waar veel oog is voor ­humor in kunst en kunst presenteren met humor, iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind.”

6. In een ideale wereld: welke kunstenaar zou u het liefst vertegenwoordigen?

Feringa: “Een show met Grayson Perry zou wel een droom zijn die uitkomt, maar eigenlijk ben ik geweldig blij met alle kunstenaars waar we tot nu toe mee hebben mogen ­samenwerken.”

Fleur Feringa, Iris Ruisch, Bas Kosters en Jan Hoek in de pop-upexpositie in CS Amsterdam, onderdeel van het OutsiderWear Festival.

Van Herwaarden: “Ik hou van het werk van Erik van Lieshout, omdat het alles in zich heeft om jongeren enthousiast te maken voor kunst. Ik denk dat een samenwerking met hem erg spannend zou zijn.”

7. Wat is er veranderd in de kunstwereld sinds u uw eerste stappen zette?

Feringa: “Door de coronacrisis is de nadruk meer op het digitale komen te liggen. Toen we dicht moesten, zagen we meteen de uitdaging om kunst – iets wat je eigenlijk in het echt moet zien – digitaal over te brengen. We hebben dit proberen te doen met digitale presentaties, livestreams, en vooral met ons eigen tv-kanaal: Fleur & Wouter TV.”

8. Wat/wie verzamelt u zelf?

Feringa: “Ik hou ervan verschillende media met elkaar te combineren. Ik heb heel veel schilderijen, tekeningen en gouaches van Eleonora Stol en een aantal van Anton Martineau. Foto’s van Laura Andalou, Lonneke van der Palen en Iris Haverkamp Begemann. Een oliepastel van Johan Kleinjan, een olieverfdoekje van Sam Andrea. Mixed media van Jan Hoek, Bruin Parry, en een textielwerk van Maurits Sterkenburg; allemaal kunstenaars waar we zelf mee werken. De laatste aankoop is een nogal grimmig ­keramische, roze handtas van Naomi Gilon, met wie we in december een show gaan doen.”

Bij de solopresentatie van Saar Scheerlings. Van Herwaarden: ‘We willen jongeren in contact brengen met kunst.’

Van Herwaarden: “Ik heb een grote interesse in Japanse prenten. Daarnaast heb ik veel werk van kunstenaars die we tentoon hebben gesteld, zoals foto’s van Cleo Goossens en Lonneke van der Palen. Toen Anton Martineau stierf – hij was de man die de aanleiding was de galerie te beginnen en een goede vriend – heb ik een groot doek van hem geërfd. Dat heeft een prominente plek in huis.”

9. Heeft corona uw denken over de kunstwereld beïnvloed?

Van Herwaarden: “Door een tentoonstelling goed in beeld te brengen en een sterke online presentatie in elkaar te zetten, is een show 24/7 vanuit de hele wereld te bezoeken, ook nadat deze fysiek in de galerie is af­gelopen. Naast de moeder van Fleur en een aantal goede vrienden zijn er weinig mensen die elke expositie komen bekijken. Door een sterke online representatie kan iedereen toch het gevoel hebben erbij te zijn en heeft het werk een veel groter bereik. Eigenlijk kan er heel veel online, maar niets overtreft uiteindelijk de reallife experience.”

10. Kunt u zich een leven zonder kunst voorstellen?

Feringa: “Zonder kunst en kleren hoeft het voor mij niet.”

Van Herwaarden: “Het is zo’n groot onderdeel van mijn leven, dat ik me niet voor kan stellen wat ik zonder zou doen. Ik heb elke dag contact met kunstenaars en ben bezig anderen ook enthousiast te maken voor kunst. In mijn huis ben ik omringd door kunstwerken en ik bezoek met mijn vriendin voortdurend tentoonstellingen of voorstellingen. Een leven zonder kunst zou een leeg leven zijn.”