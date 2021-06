De frituur van Bulls and Dogs heeft duidelijk een oppepper nodig

Waarom niet een bakje op maat maken? Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Rond 2013 deed het gastronomische broodje worst zijn intrede op menig menukaart. Het begon bij Bubbledogs in Londen: een champagnebar met ‘gourmet dogs’. In Nederland waagde Ron Blaauw zich aan de trend met The Fat Dog, inmiddels alweer een aantal jaar gesloten. Een restaurant dat uit die tijd stamt, maar nog wel steeds geopend is, is Bulls and Dogs.

Daar bestellen we vandaag?

Absoluut. Bulls and Dogs heeft twee vestigingen: aan de Van Woustraat en in de Foodhallen. Vanuit die laatste wordt ook bezorgd, via alle grote bezorgapps.

Let op: ze blijken op elke bestelsite verschillende prijzen (en menu-opties) te hanteren, dus het is raadzaam ze eventjes goed te vergelijken.

De hotdogs op de menukaart hebben ronkende namen (The Luxurious Dog, The Funky Fresh Dog, The Double Trouble Dog) en foto’s om van te watertanden. De prijzen zijn ook gastronomisch: variërend van € 7,50 tot € 9,50. Daarnaast is er een aantal bijgerechten, zoals maiskolven en gefrituurde uienringen en platters, waarbij je dogs met sides kunt combineren.

Rijden maar!

De bestelling komt rap aan, maar de verpakking laat te wensen over. Door de te grote doosjes is alles gaan schuiven en zijn de arme hotdogs nogal ontmanteld. Gek, want elk broodje heeft ongeveer dezelfde afmetingen. Waarom niet een bakje op maat maken?

Tuurlijk, het oog wil ook wat, maar hoe smaakt het allemaal?

Hoezeer ik ook hoopte dat het niet zo was: het valt tegen. Er zijn wel wat lichtpuntjes, laat ik daarmee beginnen. De El Monba (€5), een maiskolf met limoencrème, feta en Spaanse peper, smaakt erg goed. Dat is alvast een winnaar. De varkensworst van The Bourbon Bacon Dog (€9,50) is mooi gegrild en kruidig en het spek is verrukkelijk. De vegaworst van de The It’s Not a Dog (€12 met friet erbij) is sappig en een goed alternatief voor vlees.

Maar dan. De broodjes (Duitse pretzel buns) zijn droog en oudbakken. De sauzen kan ik lastig beoordelen, want die zijn amper aanwezig. De ‘lovely sauce’ bij de Fried Onion Rings (€3,50) ontbreekt. Sowieso zijn de toppings aan de karige kant, zeker voor deze prijzen.

Ik denk dat de frituur (of degene die hem bedient) een oppepper nodig heeft, want zowel de uienringen als de patat zijn doordrenkt van vet. De (zoutloze) friet is nog wel knapperig, maar laat een zee van olie achter in je mond, terwijl de uien­ringen slap en weeïg zijn.

Had ik maar beter nieuws gehad, voor hen en voor u als lezer. Volgende keer beter.

Bulls and Dogs Foodhallen Open ma-do 15.30 tot 21.30 uur, vr-zo 12.00 tot 21.30 uur

Bestellen via Uber Eats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €30 voor twee hotdogs, uienringen, maiskolf en frietjes

Aanrader Nee, helaas niet

