De frisse tegenzinnen van straatkunstenaars Tycho en Hans de Tweede: ‘Met Amsterdamse humor bereik je het meest’

Straatkunstenaars Tycho (28) en Hans de Tweede (25) zien hun geliefde Amsterdam kleur verliezen. Kritisch en met teksten vol humor houden ze de stad en zijn bewoners een spiegel voor. ‘Ik wilde niet alleen maar schoppen, maar ook een ode brengen.’

De laatste marktkooplui op de Albert Cuyp zijn net vertrokken als straatkunstenaar Tycho twee witte bordjes en een tube superlijm tevoorschijn haalt uit het linnen tasje dat om zijn nek hangt. Op een bordje staat de afbeelding van een klassieke bom met een lontje met daarover een verbods­teken, eronder de tekst ‘Verboden explosieven te plaatsen’.

Op het tweede, iets kleinere bordje, staat iemand die een stiltegebaar maakt met daarbij de tekst: ‘Beste plofkrakers, denk aan de buren’. Beide bordjes zien er heel officieel uit, alsof ze door de gemeente zelf zijn gemaakt.

Oude vrouwtjes

Of de lijm sterk genoeg is om de bordjes te dragen, dat wordt nog even spannend, zegt Tycho. Hij heeft een techniek bedacht om ze in één keer aan de muur te bevestigen, precies naast drie kanariegele pin­automaten: hij plakt ze onder elkaar en draait zich dan in een soepele beweging om, om er vervolgens een paar minuten, quasinonchalant met zijn rug tegenaan te leunen. Het is zaak om zo min mogelijk aandacht op het plakken te vestigen. Als de politie toevallig langsrijdt, kan hem dat op een stevige boete komen te staan; met een beetje pech wordt hij meegenomen naar het bureau. Maar de actie verloopt geruisloos. Snel maakt Tycho een paar foto’s van het eindresultaat.

Beeld Amaury Miller

Hij liep al een tijdje rond met het idee iets te doen met de plofkraken in de stad, vertelt hij aan de toog van de hippe bar naast de plek waar de bordjes nu hangen. “Dat die gasten geld willen pakken, snap ik, maar ze denken niet na over wie ze er allemaal mee schaden. Misschien liggen er wel kinderen of oude vrouwtjes te slapen achter de gevel die ze laten exploderen.”

swaHet werk van Tycho, maatschappij­kritische straatkunst – zelf noemt hij het ‘creatieve uitingen – zegt altijd iets over de veranderingen in Amsterdam, de stad waar hij geboren en getogen is. Een van zijn eerste uitingen dateert van vier jaar geleden, bij de Piet Heintunnel: een reeks van druipende kleuren. “Het gaat over de kleuren die letterlijk weg­druipen uit de stad. Muren met graffiti en straatkunst worden door de gemeente schoongemaakt: het is geen deel meer van het straatbeeld zoals het dat ooit wél was. Met het werk wilde ik Amsterdam weer een kleurinjectie geven.”

Druipendkleur 4 (2020, Oost). Beeld Tycho

Van bank naar tuinhuisje

Op zijn 23ste studeerde hij af met een serie uitingen op straat tijdens zijn studie communicatie en multimediadesign. “Ik ging op mijn 17de uit huis en trok zes jaar lang van bank naar tuinhuisje. Het lukte maar niet om aan een woning te komen. Intussen zag ik mensen van mijn leeftijd uit de provincie die een appartementje cadeau kregen van hun ouders. Ook zag ik wijken, zoals de Indische Buurt, in rap tempo veranderen door het gentrificatiebeleid. De Amsterdamse eigenheid heeft plaatsgemaakt voor een monocultuur waarbij iedereen er hetzelfde uitziet, op Swapfietsen of VanMoofs rijdt en havermelkcappuccino’s drinkt. Tege­lijkertijd leidt het massatoerisme tot dode straten vol Nutellashops, waar een vis­winkel moet verdwijnen voor de zoveelste candy store. Al die ontwikkelingen frustreren me.”

Tycho, Amsterdam, ik laat je niet stikken (2022), Groenburgwal. Beeld Tycho

Tycho komt uit een creatief gezin; zijn vader is beeldend kunstenaar, zijn moeder actrice en een van zijn zussen designer. “Mijn vader maakt keramiek. Tijdens de coronacrisis heb ik in zijn atelier een aantal keramische ornamenten gemaakt met het wapen van Amsterdam, die ik op verschillende plekken door de stad heb opgehangen. Ik wilde niet alleen maar schoppen en kritiek uiten, maar ook een ode brengen aan mijn stad, waar ik zo veel liefde voor heb.”

De wortels voor zijn straatwerk liggen daarnaast in de graffitiscene. Op zijn 13de begon Tycho met ‘taggen’, het spuiten van een naam of logo als een soort handtekening, en het zetten van pieces, met Amsterdamse graffitikunstenaars als Twice, Gear, Mickey en Rhyme als zijn grote voorbeelden. “Door de uitingen op straat heb ik de graffiti ook weer opgepakt, uiteindelijk vind ik dat het mooiste wat er is.”

Natuurlijk zijn niet alle veranderingen slecht, zegt Tycho. “Alleen wordt nu alles bepaald door mensen met een dikke portemonnee; veel Amsterdammers hebben er niks aan. De balans is zoek. Via mijn werk op straat wil ik mensen daar bewust van maken. Soms doe ik dat met gestrekt been, vaak met een dosis Amsterdamse humor: daar bereik je uiteindelijk het meest mee.”

Melden bij de uitbater (Nieuw-West, 2022). Beeld Tycho

Tegen de barman van de hipsterbar: “Heb je ook gewone pils?” Daar doen ze hier niet aan. Met het minst speciale spe­ciaalbiertje van de tap in zijn hand vervolgt hij: “Je kunt wel lopen zeiken over alles wat niet goed gaat en er vervolgens niets aan doen, maar dan ben je in mijn ogen een pannenkoek. Ik wil iets bijdragen aan de stad en wat mij betreft mogen nog veel meer mensen dat gaan doen. Mijn werk stopt pas als het niet meer nodig is. Of als ik er geen zin meer in heb.” Dat zijn werk meestal snel weer verdwijnt – een week na plaatsing zijn de anti-plofkraakbordjes alweer van de muur gehaald – hoort erbij.

Rad van (on)Fortuin

Een collega-straatkunstenaar die zich ook opwindt over de veranderingen in de stad is Hans de Tweede (1997). Hij en Tycho leerden elkaar kennen in 2020. “Opeens was Hans daar, met zijn geniale teksten. Hij is bezig met dezelfde thema’s als ik, we raakten bevriend.”

De twee bedachten daarna samen het Rad van (on)Fortuin, dat de situatie op de woningmarkt verbeeldt op een pijnlijk grappige manier. Door aan het rad te draaien, kom je uit bij tien opties om als jonge Amsterdammer aan een huis te komen – van een rijke papa en mama tot dertien jaar op de wachtlijst staan en verhuizen naar Almere.

Latext 1, Ze komen eraan 2 (2020, Noord). Beeld Tycho

“Het idee voor het rad viel samen met het Woonprotest in september; we hebben het in elkaar gezet en naar het protest gebracht.” De demonstratie in het Westerpark werd bezocht door duizenden mensen en doordat politici als Jesse Klaver en Lilianne Ploumen een slinger gaven aan het rad, was het veelvuldig te zien in de media. Alleen kon het rad, dat 1,80 meter hoog is, na het protest nergens terecht. Net voordat ze besloten het dan maar te dumpen op de Dam of het Beursplein, werd het aangekocht door het Amsterdam Museum.

Afgelopen zomer maakten Tycho en Hans de Tweede voor Lowlands een nog net iets groter rad, met een paar kleine aanpassingen, zoals ‘Overboden door de laatste jubelton’ en ‘Geen huis kunnen kopen door je torenhoge studieschuld’.

Peukenstembus

Deze zomer exposeerden de twee ook samen bij het Openlucht Atelier op het Stenen Hoofd. Ze presenteerden er onder andere hun ‘live-gentrificatie-verrekijker’, gericht op de bouwwerkzaamheden in Noord, en de ‘peukenstembus’. Bij die laatste konden rokers hun peuk in een van de twee doorzichtige bakken gooien en zo stemmen op de stellingen: ‘Amsterdam is de allerbeste stad van de wereld’ of ‘Amsterdam gaat helemaal naar de tering.’

Beeld Amaury Miller

Hans de Tweede startte tijdens het ­eerste coronajaar met het achterlaten van scherpe, geestige en vaak poëtische teksten op muren, viaducten en bruggen. Zoals ‘Een pokébowl is een kapsalon voor yuppen’ en ‘Tussen wal en schip zwemmen vrije vogels’. Vanavond heeft hij zijn zinnen gezet op de Sleutelbrug aan de Grimburgwal. Omdat de aanwezige straatcoaches precies op dat moment een peuk besluiten te gaan roken, duiken we eerst de Oudemanhuispoort in. Daar schrijft Hans, zijn hoodie ver over zijn hoofd getrokken, in razend tempo met stift een tekst op de muur. Een voorbijganger applaudisseert, een oudere man die zijn hond uitlaat kijkt even belangstellend toe naar het resultaat: ‘Ik kan geen huis kopen maar wel heel traag reageren op Whats­app.’ Gesigneerd met ‘HII’.

Hans de Tweede.

“Ik was altijd al bezig met het het schrijven van grappige zinnen en teksten,” vertelt hij, “en bewonderde het werk van de Amsterdamse straatartiesten Laser 3.14 en Kamp Seedorf, en een kunstenaar als Basquiat, die ook op straat is begonnen. ‘Ben jij gelukkig?’ was een van de eerste teksten die ik op straat las toen ik jong was, onder het viaduct bij Station Lelylaan. Mensen op weg naar en van hun werk en school werden geforceerd over die vraag na te denken. De macht die één zo’n zin met zich meebrengt, vond ik grappig.”

Tijdens de coronacrisis trok hij, gewapend met een zwarte en een witte stift, ’s nachts door een leeg Amsterdam om overal zijn teksten op te schrijven. “Ik maakte een Instagramaccount aan en na een halfjaar had ik tweeduizend volgers.”

Foto’s van zijn teksten – ‘Een paradijsvogel wacht niet op het paradijs, maar maakt het zelf’, ‘Rupsje-nooit-genoeg had nog een pandje nodig’, ‘Meester, met welk profiel krijg ik geen burn-out?’ – werden veelvuldig geliked en gedeeld. Bekend is zijn Thuisbezorgdjas, een ode aan de nieuwe onderklasse van fietsbezorgers. “Die had ik al gemaakt, maar toen kwam de avondklok en werd de foto opeens overal gedeeld op social media en door De Speld.”

Badr Hari

Herkenbaarheid en humor zijn belangrijke ingrediënten in het werk van de straatkunstenaars. Maar ook over de plek waar hun werk opduikt, is nagedacht. Zoals de tekst ‘Buiten de ring gebeurt het’, geschreven alsof het een quote is van Badr Hari, die Hans de Tweede in grote letters op een viaduct bij de A10 zette. “Toen ik andere jonge kunstenaars leerde kennen, onder wie Tycho, ben ik me in conceptuele kunst en straatkunst gaan verdiepen, en waarom ik dit doe. Wat begon uit verveling, leidde ertoe dat ik me ging ontwikkelen als multidisciplinair kunstenaar.” Naast de teksten op straat zet hij ook tatoeages met eigen teksten, ontwerpt hij kleding en produceert hij muziek. Onlangs dropte hij de track Net als Frenkie of als Frank.

Weer teruggekeerd bij de Sleutelbrug is de kust inmiddels straatcoachvrij, maar er is wel een ander obstakel: een racefiets die is vastgemaakt aan de leuning van de brug, precies voor het bord waar Hans zijn tekst op wil schrijven. Dan verschijnt, als een mirakel, de eigenaar van de fiets die zijn slot losmaakt en wegrijdt. Hans kan alsnog aan de slag – Tycho staat op de uitkijk. Met een zwarte marker schrijft hij in de voor hem kenmerkende blokletters: ‘Sorry dat ik te laat ben, de brug was ingestort’. Een verwijzing naar deze plek, de kade van de Grimburgwal die in 2020 voor een deel instortte – een lot dat veel meer Amsterdamse bruggen en kades staat te wachten.

Beeld Amaury Miller

“Alles wat we maken, is geïnspireerd op de omgeving. Die verandert in Amsterdam heel snel en dat gaat ons aan het hart,” zegt Hans de Tweede. “Het draait nu allemaal om uniformiteit, efficiëntie en kapitalisme. Iedereen heeft altijd haast, er is geen ruimte meer om doelloos dingen te kunnen doen, terwijl dat juist een van de leukste manieren is om te leven. Gelukkig maken steeds meer jonge Amsterdammers, net als Tycho en ik, zich druk over de huidige situatie en dat schept meer gekkigheid. Kijk maar naar artiesten als Sophie Straat, Abel van Hang Youth en Doevoe. Ik heb geen al te grote verwachtingen van kunst als middel om te ontwrichten, maar we kunnen er in ieder geval wél een leuk randje aan geven en met z’n allen maken we hopelijk een vuist.”

Werk van Tycho en Hans de Tweede is te zien op Instagram via @tycho.sok en @hans.de.tweede, en op zaterdag 17 december van 16.00-05.00 uur tijdens Expo 12 By Openlucht Atelier in Noordwaarts, Gedempt Hamerkanaal 86.

Tycho maakte een korte documentaire over stedelijke verandering en hoe jonge Amsterdamse makers hierop reageren, eind december te zien op AT5.