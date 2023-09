De frikandel leent zich perfect voor verschillende toppings, dat snapt de Kwalitaria

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Met inmiddels drie filialen in onze hoofdstad kun je wel stellen dat Kwalitaria een keten van formaat is geworden die op den duur de concurrentie aankan met de Febo. De Kwalitaria, ook overal in het land te vinden, onderscheidt zich met seizoensmenuutjes.

Dat is dan ook waar ik het deze keer over wil hebben, want hoewel niet alles van de Kwalitaria van topkwaliteit is – laten we de burgers skippen, die zijn als de plannen voor een brug over het IJ: niet de moeite waard – vind ik het erg bewonderenswaardig dat de Kwalitaria vier keer per jaar een speciaal menu heeft met allerlei leuke snacks.

Kwalitaria heeft inmiddels drie vestigingen in Amsterdam. Beeld Eke Bosman

Deze zomer, zolang die nog strekt, heb je bijvoorbeeld de röstiburger, een oosterse mexicanospecial (die viel een beetje tegen) en de oosterse frikandel. Laten we het maar gauw over die laatste hebben, want naast een frikandel speciaal zijn er niet zo veel andere frikandelvariaties. En dat terwijl de frikandel uitermate geschikt is voor verschillende toppings; gelukkig heeft de Kwalitaria dat goed begrepen. Pindasaus, beetje atjar oftewel Indisch zuur erop, gebakken uitjes en wat pittige mayonaise – er zit een beetje sriracha in – heerlijk! De frikandel kennen we al bijna zeventig jaar in z’n originele vorm, maar laten we alsjeblieft nog meer vormen omarmen. C’est ça.

Kwalitaria Veemkade 1280, Hobbemakade 72, Valentijnkade 34

ma-zo 12.00-22.00 uur