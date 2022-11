De frietpatatjes van ’t Frietkot in Artis (en het uitzicht op de flamingo’s) zijn het omlopen waard

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Wist je dat er, naast het prachtige gorillaverblijf, in Artis ook een plek is waar vooral mensen verblijven? Dat is ’t Frietkot van de Artis, daar bij de goudwanggibbons (dat zijn apen). Waar de meeste recreatieparken echt de goorste snacks op aarde hebben, heeft de Artis zijn frituurza(a)kje goed op orde.

’t Frietkot bestaat twee jaar en heeft een assortiment dat 99 procent vegetarisch is, maar gelukkig hebben ze wel de genots­knots van de snackkaart: de frikandel. Al hoef je daar niet specifiek voor te komen – daarover later meer.

De frietpatatjes zijn echt het omlopen waard: ze zijn stevig gebakken, goed krokant en geven een optimaal mondgevoel. De frikandel (die ene procent van het assortiment die wel van vlees is) was helaas een kleine tegenvaller doordat ie te lang in de frituur heeft gehangen, maar ja, zie maar onder druk te frituren terwijl de goudwanggibbons boven je zitten te loeren naar je snacks.

Maar da’s ook het leuke van daar op het terras zitten. De aapjes lopen boven je (geen paniek, ze pakken je snacks niet af), en je hebt uitzicht op de Chileense flamingo’s. Welke snackbar heeft dat nou? Precies.

’t Frietkot

Artis, Plantage Kerklaan 38-40

ma-zo 09.00-17.00 uur