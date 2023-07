De frietpatat van Frietboutique is uitstekend, helemaal met de pittige pimentemayo

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Nog niet eerder besproken in deze rubriek: Frietboutique in ­Oud-Zuid. En dat terwijl het een van mijn favoriete snackbars is, waar je een van de beste frietpatatjes van de stad kunt halen. In de zomer kun je er ook terecht voor ijs, maar eerlijk, als je moet kiezen tussen ijs en friet, is de volgende vraag vooral: welke saus wil je erbij?

En daar wil ik het graag over hebben, want bij Frietboutique kun je uiteraard terecht voor een klassiek patatje oorlog, maar ook voor een met ‘pimente mayonaise’, een pittig sausje dat bestaat uit sriracha – Zuidoost-Aziatische chilisaus – en mayonaise. Lekker pittig, een kleine hint paprika, voortreffelijk.

Gek genoeg is pittige mayonaise niet zo populair in Mokum en omstreken, maar toch zou ik er graag een lans voor willen ­breken. Als u het toch een beetje te eng vindt, kunt u ’m ook combineren met satésaus, een combinatie die beter werkt dan Bergwijn-Wijndal afgelopen seizoen. Goed, dat gezegd hebbende, de frietpatat van Frietboutique is ook zonder saus ­uitstekend. Handgesneden, schilletje er nog aan, ambachtelijk gemaakt. Zoals je dat in Oud-Zuid Averwacht. Heerlijk!

Frietboutique

Johannes Verhulststraat 107

ma-zo 12.00-21.30 uur

