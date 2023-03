De Friese Aleid huurt een pied-à-terre in de Baarsjes: ‘Het leven is te kort om je dromen uit te ­stellen’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Na de dood van haar ouders en haar stiefdochter besloot Aleid Kaijzer haar woondroom niet langer uit te stellen.

Aleid Kaijzer (53) woont al vrijwel haar hele leven in Drachten. Ze voedde er haar kinderen op tot de laatste het huis uit was en runde er haar eigen communicatie­bureau. Daarnaast reisde ze tussen 2008 en 2014 één dag in de week naar Amsterdam om er voor stichting War Child te werken: “Mijn ouders zijn oorlogsveteranen, voor mij voelde het logisch om me in te zetten voor de organisatie. Ik gooide mijn vouwfiets in de auto, parkeerde aan de rand van Amsterdam en fietste dan naar kantoor.”

In de vijf jaar dat ze voor de organisatie werkte, waren ze op verschillende plekken gevestigd, vertelt Kaijzer. “Van de grachtengordel tot De Pijp en in de Watergraafs­meer; zo leerde ik de stad steeds beter kennen en werd het zaadje geplant om op een dag zelf in Amsterdam te gaan wonen.”

Lot uit de loterij

“Toen mijn stiefdochter op haar 24ste overleed aan baarmoederhals­kanker, mijn andere twee kinderen volwassen waren en het nest verlieten en mijn beide ouders vorig jaar vlak na elkaar stierven, besloot ik dat de tijd rijp was. Het leven is te kort is om je dromen uit te ­stellen.”

Kaijzer past regelmatig op het huis van goede vrienden in de Baarsjes en vraagt hen en andere Amsterdamse kennissen om uit te kijken naar een plek om te huren. “Via via kon ik afgelopen zomer tijdelijk een appartement huren in de Jordaan, van iemand die op reis was. Niet lang daarna belde mijn vriendin uit de Baarsjes: er werd een appartement opgeknapt bij haar om de hoek, als ik interesse had mocht ik er erin zodra de renovatie klaar was.”

Vrijwilligerswerk

Het huis, in een mooie straat vol bomen, blijkt een lot uit de loterij. “Ik betaal er 1600 euro per maand voor. Dat bedrag kan ik betalen omdat ik fulltime werk en de hypotheek van mijn rijtjeshuis in Drachten volledig is afbetaald, waardoor mijn vaste lasten laag zijn. Maar ook omdat ik, als enig kind, het huis van mijn overleden ouders binnenkort ga ­verkopen.”

Sinds januari woont Kaijzer donderdag tot en met zondag in Amsterdam, in de weekenden komt haar partner ook over met hun hondje. “Mijn vriend is huisarts in Drachten, ik werk drie dagen in de week bij hem als praktijkmanager. Daarnaast run ik mijn eigen bedrijf als verliesbege­leider: ik help mensen die iemand hebben verloren – en een deel van mijn cliënten woont in Amsterdam. Ik ben me nu aan het oriënteren op vrijwilligerswerk, want ik vind het belangrijk om als inwoner van Amsterdam ook iets aan de stad terug te geven.”

Beeld Jakob van Vliet

Tot nu toe stelt wonen in Amsterdam Kaijzer niet teleur. “Ik vind alles hier fijn. Op straat, in winkels en cafés maakt iedereen op een mooie manier contact. Ik hou van de indrukwekkende geschiedenis van de stad, die overal voelbaar is, zoals in de voormalige Joodse buurt, waar ik graag kom.”

Massatoerisme

Van de anonimiteit van de grote stad ondervindt ze dus (nog) geen last, vertelt Kaijzer. “Onbekend maakt onbemind, dat merk je in Drachten, hier in de hoofdstad ben je juist veel meer in contact met wat onbekend is, waardoor het sneller onderdeel van je eigen leefwereld wordt.”

“Ik geniet enorm van de diversiteit aan mensen in De Baarsjes, om de hoek zit een fantastische Turkse supermarkt, een Iraanse tapijthandel, een Marokkaanse kapperszaak, een hippe koffietent én een Volendammer vishandel.”

Van de drukte zegt Kaijzer geen last te hebben. “Al merk ik dat ik nu al, net als de Amsterdammers, begin te mopperen op toeristen die slingerend op een huurfiets zitten met hun mobieltje in de hand. Gelukkig is deze buurt nog niet ontdekt door het massatoerisme.”

Wie Aleid Kaijzer (53), verliesbegeleider en praktijkmanager van een huisartsenpraktijk in Drachten.

Woont in een eengezinswoning in Drachten.

Huurt een pied-à-terre in De Baarsjes van 70 m2, voor 1600 euro per maand.

Beeld Laura van der Bijl

Verhuisgeschiedenis 1975-heden Drachten

2022-2023 Anjeliersstraat

2023-heden Maarten Harpertszoon Trompstraat

Beeld Jakob van Vliet