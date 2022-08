De fijnste stadsstrandjes van Amsterdam: ‘Op een warme dag als vandaag ga ik niet onder een parasol zitten’

In deze zomerserie bezoekt Marjolein van Damme de waterkanten van de stad. Deze keer: de Gaasperplas.

Wie Nina Marchionne (6) en haar vader Gianmarco Marchionne (32)

Waar bij de Gaasperplas

Weer 31°, onbewolkt

Nina: “Mijn roze haren met kralen zijn net als die van een zeemeermin, ik hou van zeemeerminnen. Ik ben ook heel goed in zwemmen en ik kom hier vaak samen met papa als het lekker weer is.”

Gianmarco: “In de winter ben ik hier ook; ik hou van zwemmen, het is gezond. Het water is schoon, veilig en voor kinderen is het hier fijn spelen – verderop staat ook nog een klimrek. We wonen vlakbij, het is fijn een klein strandje in de buurt te hebben. Ik ben Italiaans en opgegroeid aan zee, ik hou van de zon en de warmte. Op een warme dag als vandaag ga ik niet onder een parasol zitten, voor een Italiaan is dit nog niks.”

Nina: “Morgen vlieg ik naar Italië om een paar weken bij opa en oma te zijn, papa gaat niet mee omdat hij moet werken. Ik ga hem erg missen.”