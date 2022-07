De fijnste stadsstrandjes van Amsterdam: ‘Ik kan genieten in de zon en me even geen zorgen maken’

In deze zomerserie bezoekt Marjolein van Damme de waterkanten van de stad. Deze keer: het strandje bij de Sloterplas.

Wie Anesu Mavhaire (20)

Waar het strandje bij de Sloterplas, vlak naast Hotel Buiten

Weer 22°, gedeeltelijk bewolkt

“Ik ben hier nog niet vaak geweest omdat ik pas sinds een paar maanden in Nederland ben. Ik studeerde in Charkov en moest bij het uitbreken van de oorlog vluchten uit Oekraïne. Oorspronkelijk kom ik uit Zimbabwe en ik was net begonnen aan mijn studie geneeskunde, waar ik al jaren naar uitkeek. Ik ben halsoverkop gevlucht met een klein tasje, mijn bikini heb ik vandaag gekocht voordat ik hier naar het strandje ging. Het is onduidelijk of ik mijn studie in een ander Europees land kan vervolgen, er gelden strenge regels voor het starten van een studie geneeskunde en bovendien is het erg duur. Deze warme dag op dit strandje is voor mij een bijzonder moment; ik kan ontspannen, genieten in de zon en me even geen zorgen maken over alle onzekerheden waar ik nu mee leef.”