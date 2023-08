De fetisjmode van House of Riegillio is niet alleen voor stoere mannen in volledig leer

Beeld Koosje Koolbergen

Leer, rubber, pvc en veel glitter: bij House of Riegillio hangen de rekken vol met kleurrijke kledingstukken in minder gangbare materialen. Van stropdassen en joggingbroeken tot tuigjes, petten en een uitgebreide Pridecollectie: alles is geïnspireerd door fetisjfashion.

Riegillio de Wagt (35) is oprichter en eigenaar van het modemerk Mr. Riegillio. Hij heeft een achtergrond in high-end fashion. “Daar miste ik vaak bepaalde items. Als je aan fetisjmode denkt, denk je meteen aan stoere mannen in volledig leer. Dat is niet mijn stijl, maar ik vind de materialen wel heel interessant. Dus ik heb er nu iets heel hips van gemaakt.”

Het kledingmerk is vijf jaar geleden opgericht als webshop en is sindsdien een groot succes. Hoewel het begon als hobby, is Mr. Riegillio nu vooral bekend in het buitenland. De Wagt ontwerpt zelf alle kleding. “In landen als Duitsland en Engeland zijn we heel populair.”

Het pand aan de Reguliersdwarsstraat is de eerste fysieke winkel. “Het idee ontstond eigenlijk heel spontaan. We zaten op het terras, hier in de straat, en zagen toen een bordje dat de winkel te huur stond. Drie weken later gaan we open, zo snel kan het gaan,” aldus de Wagt.

De winkel verkoopt veel wat ook online te krijgen is, zoals een leren stropdas of petje (beiden €40), of een Pride-pantsuit van pvc (€80). De kleding is voornamelijk voor queer mannen. “Maar in de winkel willen we ook vooral inclusiviteit uitstralen. Lekker gender-bender.”

