De fatbike rukt op in de Amsterdamse straten: ‘Die dikke banden, prachtig!’

Frederique Peckelsen (links) en Robin van Dam. Beeld Nina Schollaardt

Frederique Peckelsen (32) en Robin van Dam (29)

Lekker groot, lekker zwaar. Frederique Peckelsen (links op de foto) begint gelijk over de uitstraling van de fiets waar zij en vriendin Robin van Dam op rijden. “Je hebt een beetje overwicht, het voelt allemaal veel minder kwetsbaar. Ik vind dit zó’n gave fiets. Ik moet weer helemaal denken aan de Citta, het brommertje waar ik vroeger op reed, maar die nu verboden zijn.”

Peckelsen en Van Dam fietsen niet op hun eigen fietsen: ze maken een proefrit. Peckelsen: “Mijn buurman verkoopt deze types en ik wilde het heel graag proberen. Ik ben wel om, denk ik, ik wil hem heel erg graag hebben.” Van Dam: “Ik vind ze wel cool, maar ik wil toch liever iets dat sneller gaat. Het zal voor mij waarschijnlijk een meer reguliere e-bike worden, maar dan een mountainbikemodel.”

De uitstraling van de fatbike waarop ze rijden, is van groot belang, zeggen ze: het is belangrijk dat je met je fiets een beetje laat zien wie je bent. Peckelsen: “Looks zijn ­belangrijk, deze fiets past echt helemaal bij mij. Stoer, het brommertjesgevoel.”

De prijs is fors, vinden beiden: de fietsen waarop ze rijden, met hun grote motor-koplampen, kost misschien wel 4000 ­euro. Dat is ook wel een punt, zegt Van Dam. “Want waar zet je hem neer? Daar moet je echt over nadenken, je moet goede sloten hebben. Als je naar de stad wil, word je daarvan denk ik best onrustig.”

Jordi Bakker. Beeld Nina Schollaardt

Jordi Bakker (34)

Hij moet wel een van de eerste Amsterdammers zijn geweest die op een fatbike rondreed. Jordi Bakker kocht er een, een jaar of drie geleden, nadat hij in de Verenigde Staten zulke fietsen had gezien. “Ik vond het gelijk een heel cool concept. Het design is schitterend, die dikke banden, prachtig.”

De industriële look sprak Bakker aan. “Het frame heeft bijna iets van een ­parallellogram. Maar voor een fiets die zwaar is, vind ik het ook mooi dat je er praktisch doorheen kan kijken. Als je naar de fiets als geheel kijkt, krijg je er een heel naakt gevoel bij: er zit niets meer op dan nodig.”

Bakker was niet per se op zoek naar een elektrische fiets, maar ziet de voordelen van de trapondersteuning die zijn Phatfour-bike biedt. “Wij hebben geen auto, dus als je niet uitkijkt moet je om de haverklap een deelauto gebruiken. Maar doordat je ondersteund wordt, kom je een stuk verder. In die zin gebruiken we de fiets echt als een alternatief voor de auto, met name op de middellange afstanden.”

Zijn wereld wordt er groter van, zegt Bakker. “Je rijdt er zo mee naar Ouderkerk aan de Amstel. Laatst hebben mijn vriendin en ik dat gedaan, toen we daar uit eten zijn geweest. Op een gewone fiets zouden we dat niet zo snel doen. Deze fietst ook gewoon erg lekker.”

Kers Veltkamp. Beeld Nina Schollaardt

Kers Veltkamp (29)

Zijn fiets lijkt een beetje op het brommertje dat ie ooit had. “Alleen hoef ik hierbij geen helm op, en ik hoef geen verzekering te hebben. En het is heel fijn om met een beetje snelheid door de stad te fietsen. Hoewel: zo hard gaat ie nou ook weer niet: 25 kilometer per uur. Als ik mijn best doe, gaat het nog net iets harder, maar alles boven de 25 kilometer moet ik er zelf bij trappen. Ik word nog steeds heel erg vaak ingehaald door scooters, die vaak veel harder gaan dan ik.”

Kers Veldkamp is timmerman en ­gebruikt zijn fatbike onder meer om mee naar klussen te gaan. “Ik zit erover te denken om een karretje te nemen om erachter te hangen, want het is lastig om al mijn gereedschap te vervoeren als ik ga werken.”

Een jaar geleden kocht Veltkamp zijn fiets. “Het leek erop dat we de stad zouden gaan verlaten, maar ik moet hier toch vaak zijn voor werk. Zo’n stoere elektrische fiets is dan heerlijk. En het zadel is heel erg fijn, doordat het verlengd is; kan mijn vriendin ook nog achterop, dat is heel gezellig met zijn tweetjes.”

Veltkamp heeft heel bewust gekozen voor een opvallende, maar ook vriendelijke kleur. “Ik had hem ook helemaal in het zwart kunnen nemen, maar dit heeft net iets meer klasse, vind ik, het is best stijlvol zo.”

Elisa Medde. Beeld Nina Schollaardt

Elisa Medde (40)

Ze was vooral op zoek naar een fiets die stevigheid bood, waarop ze zich veilig voelde. Niet zo’n iel geval, want de meeste gewoon fietsen zijn ‘zo licht’. En toen Elisa Medde, geboren en getogen in Italië, deze fatbike tegenkwam, wist ze gelijk dat dit de fiets was waarnaar ze op zoek was. “Toen ik jong was reed ik op zo’n echte BMX-crossfiets. Daar deed dit model mij heel erg aan denken.”

Een half jaar rijdt ze inmiddels op haar fatbike, van hot naar her, de hele stad door. En nog wel verder ook, als het nodig is. “Je kan ermee naar het strand en dat doen we dus wel eens. Dan zet ik hem op vijf, in de hoogste trapondersteuning, en dan ben je er zo.”

De extra boost die haar fiets haar geeft, komt ook van pas als ze met een kind vóór en een kind áchter over een heel steile brug moet trappen. “Het is fijn dat je dan met groot gemak bovenkomt, echt geen enkele moeite. We hebben thuis ook nog een bakfiets staan, maar sinds ik deze fiets heb gekocht gebruiken we die eigenlijk nooit meer.”

De prijs viel haar ook mee: voor haar fiets was ze ongeveer 1200 euro kwijt. “Het is een heel bedrag natuurlijk, maar alles werkt perfect. De accu doet het goed, ik kan er zo 150 kilometer mee fietsen, dus dat is meer dan genoeg voor in de stad.”