De falafel van Bar Kauffmann is hemels en briljant

De Pita is een instant hit. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

In de Reinier Claeszenstraat in West, om de hoek van de Jan Eef, zit sinds 2016 falafel- en speciaalbierzaak Bar Kauffmann, gerund door broer en zus Kauffmann. De Iraanse chef Azar staat in de keuken. Eens in de zoveel tijd fluistert iemand in mijn (digitale) oor: ‘Pssst, test de pita falafel met mango van Kauffmann eens voor je rubriek!’ Die zou namelijk tot de beste van de stad behoren. U vraagt, wij draaien.

Wat biedt het menu?

Een achttal pita’s, zowel met vlees- als vegetarische vulling en alle desgewenst in glutenvrije variant te kiezen. De keuze qua ingrediënten vind ik verrassender dan bij menig concurrent: denk aan halloumi met ananas of falafel en chimichurri.

Naast de pita’s zie ik een aantal Midden-Oosterse borrelhappen, salades en zoetigheden. Er zijn ook vegan opties, zoals Libanese quesadilla met plantaardige cheddar en vleesloze bitterballen.

Bestellen maar!

Ik laad mijn mandje vol en na 25 minuten wordt alles keurig bezorgd. ‘Kauffmann durft je falafel te beloven zoals je het nog nooit hebt geproefd,’ zeggen ze online.

Ik kan ze niet anders dan gelijk geven, want de Pita Falafel & Mango (€11,50) is een instant hit. Een mooi gegrild broodje, rijkelijk gevuld met gegrilde groenten, verse mango, tzatziki, granaatappelpitten en spinazie. En die falafel dus. Drie ­flinkerds, bijna formaat ijshockeypuck, absurd crispy van buiten en zacht van binnen. Alle ingrediënten zijn al top, maar alles tezamen eten terwijl de saus over je kin druipt… hemels.

Dat begint goed…

De Pita Falafel & Ratatouille & Merguez (€12,50) doet niet onder voor z’n populaire broertje: wát een smaken. Het stoofje van paprika, tomaat, aubergine en peterselie complementeert de kruidige lamsworstjes perfect, de verse cherrytomaatjes maken het fris. Uiteraard zitten hierin tevens de kikkererwtenballetjes. Logisch, als ik zulke briljante falafel zou bakken, zou ik ze ook bij elk gerecht stoppen.

Wat nog meer?

De pita’s zijn echt royaal, maar houd een gaatje over voor de bijgerechten. De geroosterde bloemkool (€6,50) met tahin-dressing, verse peterselie, sumak en granaatappel is exact goed gegaard. Er had van mij alleen nog nét even wat meer saus bij mogen zitten.

De zoete aardappelfriet (€6) is voor het frituren door een maïzena-jasje gehaald en daar ben ik blij mee, want nu is de patat superkrokant. De sriracha-mayo erbij is romig en zoet-pittig.

Ik kan dan ook niet anders zeggen dan dat mijn smiespelende tipgevers volledig gelijk hebben gehad. Wát een toptent.

Bar Kauffmann Open ma-zo 12.00 tot 21.00 u

Bestellen via UberEats

Prijs €36,50 voor twee pita’s, geroosterde bloemkool en zoete aardappelfriet

Aanrader: Ja!