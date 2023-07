Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week shaket Jigal Krant zijn versie van de espresso-tonic.

Van alle basis­smaken die ons voedsel rijk is, is ­bitter beslist de minst populaire. In recepten worden we steevast gemaand citroen niet te enthousiast te raspen en aubergine goed te zouten om zo elke zweem van bitterheid te ver­mij­den. Meestgestelde vraag in culinaire vraagbaken: mijn soep/saus/hutspot is bitter, wat heb ik fout gedaan? Eerste betekenis van bitter in de Van Dale: ‘Scherpe, onaangename smaak.’

Alfasmaken

Onze afkeer voor bitterheid zou stammen uit lang vervlogen tijden, toen we zelf ons eten bijeen moesten zien te scharrelen. In de natuur zijn gifstoffen vaak bitter, dus fungeerde die smaak als noodsignaal. Dat gold ook voor zuur, wat duidde op bederf, maar die smaak hebben we leren waarderen.

Toch staat zuur, evenals zout, vooral in dienst van alfa­smaken zoet en umami. Ze peppen op en zorgen voor balans, maar treden nimmer op de voorgrond. Die ondergeschikte, maar waardevolle rol is voor bitter niet weggelegd. Bitter moet zich nergens mee bemoeien.

Maar wacht. Zodra ons eten vloeibaar wordt en we niet meer hoeven te kauwen, slaat onze walging om in begeerte. Ga maar na: koffie, thee, kombucha, bier, wijn, bitter lemon en aperitieven als Crodino zijn uitgesproken bitter. Fascinerend, temeer daar onze smaakreceptoren bitterheid in vloeistof beter waarnemen dan in vast voedsel.

Ik ben dol op bittere dorst­lessers. Vandaar dat ik de recente espresso-tonicrage gretig heb omarmd.

Dit is mijn recept. Voeg gerust een scheut gin toe als het je nog niet bitter genoeg is.

Espresso-tonig Ingrediënten voor 1 glas – ijsblokjes

– 150 ml tonic

– 1 dubbele espresso (60 ml)

– partje grapefruit

– takje rozemarijn Bereiding Vul een whiskyglas met ijsblokjes en schenk de tonic erbij. Zet een verse dubbele espresso. Vul een cocktailshaker, of als je die niet hebt een grote weckpot of bidon, met ijsklontjes en de espresso. Schud 15 seconden krachtig heen en weer. Schenk voorzichtig door een fijne zeef bij de tonic. Je kunt het shaken ook overslaan en de koffie even laten afkoelen. Je loopt dan wel die aantrekkelijke schuimkraag mis. Garneer de espresso-­tonic met het partje grapefruit en het rozemarijntakje.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Samuel Levie, Emma de Thouars en Jigal Krant.