De enige kipsnack die alle trends zal overleven

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Gewaagde uitspraak, maar ik sta er volledig achter: de kipsnack wordt met uitsterven bedreigd. Niet binnen nu en een jaar, het ligt een stuk genuanceerder dan dat, maar de afgelopen tijd merk ik dat de vega(n) ‘kip’-snack aan populariteit wint en ook nog eens vaak beter smaakt dan de vleesvariant. Kipcorn of vegan kipcorn? De vegan kipcorn is veel lekkerder, schreef ik een aantal maanden geleden al in deze rubriek.

Logisch ook, want de gemiddelde kipsnack is vooraf gepro­duceerd, erg droog vanbinnen en weinig smaakvol. Er is echter één kipsnack die als je het mij vraagt een lang leven zal leiden: de traditionele kipsaté. Drie stokjes, warme satésaus (alleen als je saté eet mag pindasaus satésaus genoemd worden), meer heb je niet nodig. Hoewel niet zo mals als die van de gemiddelde slager, zit aan de stokjes nog echte kip: tot op heden is deze nog niet nagemaakt door grote snackproducenten – in tegenstelling tot de vele gepaneerde kipsnacks in de vitrine.

Je haalt een heel goede bij Snackbar Churchill, die ook bekendstaat om zijn echte Vlaamse frieten. Een echte buurt­snackbar, waar de tijd sinds de jaren negentig heeft stilgestaan. Soms is het lekker om in het ouderwetse te blijven te hangen, dus is een kipsateetje op z’n tijd geen gek idee.

Snackbar Churchill Churchilllaan 56

ma-do 12.00-21.00 uur,

vr 12.00-21.30 uur,

za 13.00-21.30 uur

zo 13.00-21.00 uur



Beeld Eke Bosman