De energietransitie heeft meer vrouwen nodig: ‘Nu zijn het uitzonderingen’

U organiseert dinsdag een symposium over energietransitie en omdat het woensdag Vrouwendag is, gooit u het over een feminiene boeg. Maar wat is het verband?

“U slaat de spijker op de kop, deze onderwerpen lijken ver van elkaar af te staan. En dat is nu net het probleem: dat zou niet zo moeten zijn. Onze wens, onze ambitie is om dit thema over een paar jaar niet meer te hoeven agenderen.”

Uw bedrijvennetwerk, Oram, organiseert regelmatig bijeenkomsten over de energietransitie. Spraken daar tot nog toe alleen maar mannen?

“Voor een groot deel wel, ja, dan is een op de twintig vrouw. Maar dinsdag hebben we vijftien aansprekende, vrouwelijke rolmodellen. De uitzonderingen uit de energiesector, de offshore, banken.”

Wat moet er veranderen om meer vrouwen in de energiesector aan het werk te krijgen?

“Ik ben een rasoptimist, dus ik denk: je moet jezelf verbinden aan een doel, en dat is dus de energietransitie. Dan komen er vanzelf meer vrouwen in de sector. Aan de andere kant: representatie zorgt voor inspiratie, dus als we nu laten zien dat er heus wel vrouwen in de branche werken, trekt dat andere vrouwen aan.”

Waarover gaat het symposium precies?

“Wij zijn Amsterdamse ondernemers, dus we hebben het vooral over lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld de netcongestie: als de ene fabriek het licht uitdoet, kan de andere gaan draaien. We moeten het samen doen.”

Mannen en vrouwen?

“Het is qua transitie alle hens aan dek. Vrouwen werken nog in een enorme deeltijdcultuur, dat moeten we ook bespreken. Want de vrouwen die de top halen, werken eigenlijk allemaal voltijds.”