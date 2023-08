De emotioneel onbeschikbare vaders die prins Bernhard volgden

Sinds vorige zomer behoedt Annejet van der Zijl op deze plek verloren verhalen voor de vergetelheid. In dit elfde en laatste verhaal in de serie is het woord aan de zonen, nu op leeftijd, van prins Bernhards oorlogsmakkers.

Als er één zin is waar wij biografen gruwelijk de pest aan hebben, dan is het wel deze: zij – of hij – nam haar geheimen mee in het graf. Het graf? Wat moeten die daar? Die geheimen horen híér, bij ons in onze studeerkamers, zodat we er mooie verhalen van kunnen maken die ons meevoeren, die ons verbazen, waar we iets van kunnen leren.

Hein Siedenburg met zijn boxers in Kortenhoef, begin jaren 50. Beeld privé-archief

Toch hoor ik die zin de laatste tijd opvallend vaak – en steevast uit de mond van een nazaat van een van de talloze mannen die ooit deel uitmaakten van de entourage van prins Bernhard. Hun zonen wendden zich tot mij, in de vage hoop dat ik als diens biograaf misschien wat licht kan werpen op hun persoonlijkheden. Want hun vaders waren dan wel stoere, avontuurlijke kerels met zeer tot de verbeelding sprekende levensverhalen; voor hun eigen gezin waren ze emotioneel en vaak ook fysiek onbeschikbaar – aan hun kinderen lieten ze vooral vraagtekens na. “Ik weet dat mijn vader bijzonder was, maar wie wás hij nou eigenlijk?” zoals John Siedenburg, zoon van een voormalig staflid van prins Bernhard uitdrukt.

Hein Siedenburg op een ezeltje in Portugal, midden jaren 70. Beeld privé-archief

Koelbloedig en discreet

Je hoeft de naam ‘Hein Siedenburg’ inderdaad maar te googelen of er komt een heel jongensboek bovendrijven. In de jaren voor de oorlog maakte hij met zijn charme en handelsgeest Kunsthandel Buffa aan het Rokin groot. Vervolgens ontpopte hij zich als stoutmoedig Engelandvaarder die samen met schrijver en journalist Jacques Gans uit een Duits concentratiekamp wist te ontsnappen en na een bloedstollende tocht over de Pyreneeën toch Groot-Britannië wist te bereiken. In Londen stond hij behalve om zijn humor bekend om zijn koelbloedigheid en discretie. Hij werkte als geheim agent voor het Nederlandse Bureau Inlichtingen en zijn Britse tegenhanger MI6 en kreeg na de bevrijding van het zuiden van Nederland in 1944 als vertrouweling van de prins een belangrijke rol in diens Binnenlandse Strijdkrachten. Na de oorlog tenslotte, maakte hij behalve als directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds naam als de oprichter van het maandblad Mandril – geïnspireerd op The New Yorker – en niet te vergeten de onvermoeibare mecenas achter kunstenaarskolonie Jagtlust en beschermheer van Fritzi en Hein ten Harmsen van der Beek.

Wat een man, wat een leven. Je ziet de film al bijna voor je.

Zijn zoon John krijgt dan ook geregeld aspirant-biografen op bezoek en hij zou best willen meewerken aan een biografie. Niet alleen omdat hij een vriendelijk mens is, maar vooral omdat hij zélf zo graag zou willen weten wie de man wiens naam hij draagt, nou eigenlijk was. Want als echtgenoot – hij trouwde vlak na de oorlog met een Britse legerchauffeuse – en vader bleef Hein Siedenburg een enigmatische figuur. “Hij was veel weg, maar ook als hij er wel was, drong je niet tot hem door,” vertelt zijn zoon. “Hij had zijn eigen wereld, met allerlei mensen die we weleens zagen maar waar wij nooit deelgenoot van werden. Ik geloof best dat hij op zijn manier zijn best deed een goede vader voor mij en mijn zus te zijn – maar waar hij mee bezig was, wat hem dreef, wat hij belangrijk vond: ik heb geen idee.”

Luisterend naar John hoorde ik echo’s van gesprekken die ik ooit had met de zoon van oorlogsheld en piloot Gerben Sonderman, de in 1956 verongelukte beste vriend van Bernhard (‘Hij was soms thuis, maar dan reed de auto van de prins weer voor en weg was hij. Dat was altijd belangrijker dan het gezin’) en met een vrouwelijk lid van de BS-staf (‘U zult niets, maar dan ook niets uit mijn mond horen’). Het leek wel alsof alle mensen die vooral in de jaren rond de oorlog met Bernhard leefden en werkten, gezworen hadden om nooit, maar dan ook niets iets van hun verbond naar buiten te brengen.

Woedeaanvallen

Het ironische is natuurlijk dat Bernhard zelf in het zicht van de dood zijn mond wél opendeed – en hoe. Tegenover journalisten Pieter Broertjes en Jan Tromp liep hij tussen 2001 en 2004, zoals dat heet, leeg op een manier die zíjn nazaten ongetwijfeld vaak moet hebben doen wensen dat hij die mond in godsnaam maar gesloten had gehouden – dan was hun beeld van hem tenminste nog een beetje heel gebleven. Maar Hein Siedenburg hield zich aan zijn zwijgplicht. Historici en journalisten die hem in de jaren 50, 60 en 70 benaderden, werden deskundig afgewimpeld en aan niemand, ook niet aan zijn vrouw, vertelde hij wat hij in zijn veelbewogen leven en als lid van de War Crimes Commission allemaal gezien en meegemaakt had.

De geheimen deden hem geen goed. In zijn laatste jaren was Hein Siedenburg een zwijgzaam, verbitterd en door woedeaanvallen geplaagde man, bij wie zijn kinderen het liefst uit de buurt bleven. De laatste weken voor zijn dood in januari 1990 besteedde hij aan het opruimen van zijn spullen. Alle documenten, alle brieven, al zijn geheimen en daarmee de man die hij geweest was, verdwenen in het graf – of in zijn geval: in de open haard en door de schoorsteen van zijn werkkamer in zijn huis in Frans Baskenland.

Nu vangt zijn zoon John alleen toevallig, bijvoorbeeld in brieven van zijn vader aan anderen, nog weleens een glimp op van de man die hij zo graag bij leven had willen leren kennen. “Hij kon prachtig schrijven, heel humoristisch en uitgebreid en opmerkzaam,” zegt hij. “Ik vind het zo jammer dan ik hem nooit zo heb meegemaakt.”

Ik denk aan al die andere zonen met vergelijkbare verhalen die ik heb gesproken, en kan alleen maar zeggen: “Geloof me, je bent niet de enige.”

Dit is het laatste verloren verhaal van Annejet van der Zijl in PS.