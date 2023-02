De eigenaren van Strandzuid openen een restaurant in het Vondelpark: Parkzuid

Beeld Hannah Bults

In het historische paviljoen midden in het Vondelpark is een nieuw restaurant geopend: Parkzuid. Eigenaren Bram van Es (49) en Michel Pais (46) openden eerder samen Strandzuid aan het Beatrixpark. “Strandzuid is een iconische plek binnen Amsterdam geworden, met Parkzuid hopen we een soortgelijke plek te creëren,” zegt Pais.

Bij de inrichting van het restaurant is rekening gehouden met de unieke ligging van het pand, waarin eerder respectievelijk het Filmmuseum en media- en cultuurlab VondelCS waren gehuisvest. Met planten rondom de open keuken, muurschilderingen van bosnimfen en een wand van mos proberen ze de sfeer van het park binnen voort te zetten. Ook het menu sluit aan bij de locatie. “We verwachten dat we vanuit het park een breed publiek aantrekken, daarom bieden we een groot menu aan zodat iedereen iets kan vinden waar hij zin in heeft,” legt Pais uit.

Het menu varieert van guilty pleasures tot gezonde salades. Eat what makes you happy pronkt er dan ook in neonlichten op een van de muren. Of dat nou een vette Happy Burger (€15,50), een Park Pizza met gegrilde groente (€15,50) of juist een vegan Chopped salad met boerenkool (€14,50) is.

Vanaf maart introduceren ze ook een avondmenu, waarvan een deel in het teken staat van een thema dat elke zes weken verandert. Zo willen ze aspergegerechten serveren in het aspergeseizoen, mosselpannetjes in het mosselseizoen, en staan ook de Aziatische en de Italiaanse keukens een periode centraal.

De zaak is nu open van zondag tot en met donderdag tussen 10.00 en 18.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur, maar binnenkort kun je ook in de avond dineren op een groot terras aan het Vondelpark.

Parkzuid Vondelpark 3, West Geschiedenis Het Vondelparkpaviljoen werd tussen 1874 en 1881 gebouwd. Uniek Het terras met 350 zitplaatsen. Chopped salads De salades zijn kleingesneden zodat je enkel een vork en een lepel nodig hebt om ze te eten.

