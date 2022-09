De eigenaren van Lokol zien zichzelf als pioniers van vegan voedsel

Lokol heeft een gevarieerd vegan menu met wraps, burgers en salades. Beeld Jakob van Vliet

Bijna viel het realiseren van Lokol in duigen. Mede-eigenaar Mathijs Huis in ’t Veld (41) twijfelde namelijk flink een paar maanden geleden, toen hij hoorde van de herinrichting van de Kinkerstraat. “Ik kwam er letterlijk achter toen ik de vorige eigenaar, tijdens de overdracht van het winkelpand, de hand schudde.” Maar na hun geslaagde crowdfundactie om hun vegan restaurant ook in Amsterdam te realiseren, sprong Huis in ’t Veld met mede-eigenaar Pepijn Schmeink (49) toch in het diepe.

Het duo ziet zichzelf als pioniers op het gebied van vegan voedsel en vindt hun filosofie hierbij onderscheidend genoeg om van Lokol een succes te maken. Vanuit hun centrale keuken in Rotterdam, waar al twee vestigingen zijn, voorzien ze het restaurant dagelijks van verse en lokale producten.

Er is een gevarieerd vegan menu met wraps, burgers en salades. Opvallend is tahini salad bowl met falafel van Hollandse tuinbonen (€12), in plaats van het traditionele recept met kikkererwten. Hetzelfde geldt voor alle burgers, gemaakt van Nederlandse peulvruchten, granen en groenten (variërend tussen €10 en €12).

Het idee voor een vegan restaurant in Amsterdam ontstond bij Huis in ’t Veld in 2018 na het zien van de documentaire Cowspiracy. Met de komst van de vestiging hier gelooft hij ­alleen maar meer ­in een duurzamere, betere ­wereld.

Lokol Kinkerstraat 140

