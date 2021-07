De eigenaars van restaurant Oficina combineren hun passie voor eten en verfijnd design

Oficina. Beeld Nina Schollaardt

De simpliciteit van het designinterieur is misleidend, maar een oplettend oog ziet dat alles met de grootste zorg is samengesteld bij Oficina.

De ruimte heeft helderwitte muren, een grijze terrazzovloer en er zijn metalen details. Midden in het restaurant staan twee witte kantine­tafels met plek voor acht personen. De houten bar is tegen de wand aan geplaatst. De rand van de ronde vide is in een donkergroene tint beschilderd door kunstenaar Thomas Trum.

Dat onberispelijke gevoel voor stijl komt niet uit de lucht vallen. Eigenaars Zana Josipovic (32) en Naiara Sabandar (26) studeerden aan het Amfi. Hun passie voor eten en verfijnd design bracht hen bij elkaar. Ze werkten jaren samen aan het merk Chef Nana. “Het was, zonder dat we het wisten, een casestudy.” Ze verzorgden zo catering voor fashion- en kunstevenementen, ontwierpen een kaars en verkochten granola.

Bij Oficina staan ontbijt en een plat du jour – een warme lunch voor 15 euro ­– centraal. Het is een ‘vegetable focussed’ menu dat elke dag wisselt. Ze werken met seizoensgebonden lokale producten. Op vrijdag- en zaterdagavond serveren ze een vijfgangenmenu (€55).

De connectie met design gaat verder dan het interieur en de pure gerechten. Bij Josipovic en Sabandar kun je ook terecht voor consultancy op het creatieve vlak: voor een merk­identiteit, menu of receptontwikkeling, setdesign en artdirection. Sabandar: “Onze achtergrond en passie komen samen in Oficina.”

Oficina Jan van Galenstraat 147

