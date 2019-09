De eerste woorden van József Kiprich waren: ‘dikke tieten’

Hans van der Beek. Beeld Artur Krynicki

De eerste aflevering van het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras kwam 25 jaar geleden uit. Voetbal was nog niet salonfähig – en al helemaal niet in de kringen van de literatuur. Het was de tijd dat intellectuelen onder elkaar zeiden: “Die is het ook.”

Herman Koch, P. F. Thomése, Anna Enquist, Adriaan Morriën, A.F.Th. van der Heijden. Ze ­kwamen allemaal in Hard Gras uit de kast als voetballiefhebber.

Mooie verhalen, deze namiddag in Athenaeum Roeterseiland, om dat kwart eeuw te vieren. Centraal zitten Henk Spaan en Hugo Borst, de hoeders van Hard Gras, samen met Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk, maar die is rond dit tijdstip van de dag meestal druk elders.

Koch vertelt over zijn coming-out. De gouden voetbaljaren ’74-’78 waren voor hem – jongeman uit Zuid, montessori – de duistere middeleeuwen. Hij voelde zich een DDR-modelarbeider die stiekem naar westerse Fernsehen keek.

“Ik babbelde laf mee over Dylan, maar mijn echte helden waren Cruijff en Neeskens. Daar moet de kiem liggen voor mijn latere hekel aan Dylan.”

Over naar de jeugd. Stephanie Hoogenberk bezocht het restaurant van Wes en Yo op Ibiza. Het werd een even gortdroge als ­pijnlijke opsomming van een ­culinaire rampavond.

Het restaurant is inmiddels ­failliet. Of zij daar een bijdrage aan heeft geleverd, wil Spaan weten. Hoogenberk: “Ik vind het wat veel eer, maar ik hoop het wel. Het was echt geld uit zakken kloppen: 36 euro voor een Wesley Sneijder­hamburger. Een heel kleine hamburger.”

Michel van Egmond schrijft pas sinds 2004 voor Hard Gras. “Hugo belde: ik zit nu ook bij dat stelletje, dus er kunnen ook verhalen in over Rotterdam.”

Van Egmond leest een deel voor van zijn ode aan József Kiprich, cult-Feyenoorder. Diens eerste Nederlandse woorden waren: ‘dikke tieten’ en ‘Lokhoff dikke drol’.

Voordien schreef Van Egmond voor het Feyenoordblad, in de tijd dat Kiprich nog gewoon in het telefoonboek van Dordrecht stond. “Hij nam ook gewoon op.”

Anna Enquist stond in het tweede nummer met een gedicht over Ronald Koeman. Ze leest een gedicht voor over de vele busreizen die de Hard Grassers maakten op tournee, met de fascinerende dichtregels:

Nog steeds is het feest in de bus

Het portier knalde dicht

iemand schreeuwt

we zijn binnen.

Dat was Van Nieuwkerk, het ging om zijn vingers. De dichtknaller van het portier was Marcel van Roosmalen, die de rest van de rit ineenkromp van gêne.

Herman Koch had meer mede­lijden met de dader dan met het slachtoffer. Hij heeft dat wel vaker, zo vertelt hij op deze namiddag die net zo vrolijkmakend is als Hard Gras al 25 jaar.

Wat 25 jaar Hard Gras

Waar Athenaeum, Roetersstraat

Wie Henk Spaan, Hugo Borst, Herman Koch, Anna Enquist, Michel van Egmond, Stephanie Hoogenberk, Thomas Heerma van Voss

Wanneer donderdag 26 september, 17.30 tot 20.00 uur Drank en spijs **

Sfeer *****

Hans liep Michel van Egmond mis: die moest met de eerste trein naar Rotterdam

Twee van de drie mannen achter Hard Gras: Hugo Borst en Henk Spaan. Ze hopen dat De Kloof is overbrugd. Beeld Hans van der Beek

Dichter Anna Enquist en auteur Herman Koch: “Ik heb me jarenlang geschaamd voor mijn voetballiefde. Daar heb ik een punt achter gezet.” In Hard Gras. Beeld Hans van der Beek

Hard Gras-auteurs Stephanie Hoogenberk en Janneke van der Horst. Hoogenberk wil zich het faillissement van Wes en Yo op Ibiza, heel fideel, niet toe-eigenen. Beeld Hans van der Beek

Auteur Thomas Heerma van Voss (r) heeft De Kloof zeker overbrugd. Hij speelt Fifa met Roman Helinski. Met auteur P. F. Thomése. Beeld Hans van der Beek

Auteur Edwin Winkels: “Het honderdste nummer was een diner in Rijsel. Maar een boekhandel is ook mooi.” Met auteur Arthur van den Boogaard. Beeld Hans van der Beek