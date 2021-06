De eerste podcast met zwarte eigenaar is een feit

Beeld Shutterstock

Het begon ermee dat je zelf een ­podcast wilde maken.

“Ik heb zo’n dertig podcastproducers benaderd en merkte hoe homogeen de markt is. Zo kom je meestal in gesprek met witte veertigplussers. Dat is ergens ook logisch, omdat de apparatuur een startkapitaal vereist dat jonge starters vaak niet hebben. Maar met mijn ideeën over diversiteit liep ik tegen een muur aan. Dan begin ik zelf iets, dacht ik. Een black-owned podcast agency zou alleen geen ­primeur moeten zijn.”

Maar dat is het wel?

“Na googelen bleek dat ik de eerste zwarte – mijn ouders komen uit Sierra Leone – podcastondernemer ben in Nederland, dat was schrikken. Ik hoop diversiteit en creativiteit een podium te geven, en zo een voorbeeld te zijn voor jongeren.”

Wat voor podcasts wil je met Conteh Productions gaan maken?

“Ongelijkheid is een onderwerp dat te weinig wordt aangesneden, vind ik. Ook zou ik in gesprek willen gaan over ondernemen. Ik geloof heilig dat je alles kunt worden, waar je ook vandaan komt, als je er maar in gelooft.”

Hebben er al makers aangeklopt?

“Ja, we hebben onder andere een podcast gemaakt met broedplaats Heesterveld Creative Community, gevestigd in de Bijlmer. De podcast gaat over anoniem solliciteren voor gelijke kansen. Drie mannen van Afrikaanse afkomst vertellen over opgroeien in Nederland.”

Met wie zou je graag een podcast willen maken?

“Met Demy de Zeeuw van Balr. en 433. Hij wil iets goeds achterlaten voor jongeren, dat wil ik ook. Als ik als 22-jarige jongen de eerste black-owned podcast agency kan beginnen, valt er nog een wereld te winnen.”