De eerste pindakaasbar van Europa zit op het Singel

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze dagelijkse rubriek Open lees je erover. Vandaag: Pindakaasbar.

Amsterdam is een nieuwe bar rijker. Niet een waar je bier drinkt of karaoke zingt, maar een waar je pindakaas kunt tappen. Na het succes van de Pindakaaswinkels in Nederland, hebben de oprichters nu de allereerste pindakaasbar van Europa geopend op de Bloemenmarkt.

Het interieur van de bar is volledig wit. Toch heeft de ruimte een goudbruine gloed. Langs de muren staan namelijk talloze potten pindakaas die de show stelen. “In onze bar staat de puurheid van de pindakaas centraal. Niet te veel poespas, we willen dat de smaak van onze pindakaas voor zichzelf spreekt,” zegt mede-oprichter Chiel Spruitenburg (26).

In grote vaten zitten de drie basissmaken pindakaas die de klanten kunnen tappen: chilipeper, karamel-zeezout en naturel (€7,50). “Toen we net begonnen, tapten wij elke pot pindakaas. Nu kunnen de klanten dat hier zelf doen. Het voelt alsof het cirkeltje rond is,” zegt Spruitenburg.

Naast de vaten staat een bar met tientallen soorten toppings. Voor de echte zoetekauw zijn er onder andere Oreo’s en Bastognekoek, voor wie wat spannenders wil proberen zijn er hartige opties als basilicum en tijm. Spruitenburg: “Mensen zullen zich verbazen over hoeveel ingrediënten goed smaken met pindakaas. Alle combinaties zijn lekker, mits je je een beetje inhoudt.”

Wie zijn ideale combinatie heeft samengesteld, kan zijn pot laten personaliseren met een eigen label. Keuzestress? Er zijn ook potten met vaste smaken te koop (€6,50).

Alle nieuwe hotspots van Amsterdam.

Tips? open@parool.nl.