De echte Japanse wasabi: waanzinnig lekker, groen goedje

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op wasabi.

Een tijdje geleden was ik op keuken­bezoek bij Oof Verschuren. Hij kookte uit zijn boek Homakase, een waanzinnige liefdes­betuiging aan de Japanse keuken in het algemeen en sushi in het bijzonder.

Uiteraard wordt daarin ook aandacht besteed aan soja en wasabi, want rauwe vis en rijst zijn nauwelijks sushi zónder.

Oof zette ons van alles het beste voor, dus niet het groene goedje dat je misschien in tubevorm achter in je koelkast hebt liggen. Dat is waarschijnlijk geen wasabi, maar diens Europese broertje mierikswortel, geraspt en gemengd met mosterd en een groene kleurstof. Niets mis mee, maar absoluut niet hetzelfde als de verfijnde groene wortel die Oof met de liefde waarmee ik mijn dochters over hun bol aai tot een homogene pasta wreef op een plankje – het wasabiraspje, een stukje hout waar haaienhuid tegenaan is geplakt.

Kraakhelder

Echte wasabi wordt gemaakt van de Japanse groene mierikswortel die hoog in de bergen in het wild groeit of gekweekt wordt in kraakhelder stromend water. Ik herinner me nog hoe ik tijdens een reis door het land voor het eerst echte wasabi at. Frisser en minder muf dan de peperige pasta die ik kende. Bij de chiquere sushizaken waar we aten, was de chef altijd opzichtig in de weer met het groene goud.

Tegenwoordig is er tot ver buiten Japan vraag naar verse wasabi en wordt de plant ook gekweekt in het Westland – Dutch wasabi is niet goedkoop, maar wel waanzinnig lekker. Bij de toko koop ik ook wel kizamiwasabi, een goedje op basis van gehakte wasabi.

Oof serveerde ons behalve de rizoom, het wortelachtige onderste deel van de plant, ook de stengels. Als bijgerecht.

Ik waagde me thuis nog niet aan zijn perfecte creaties, maar kookte op een doordeweekse avond rijst en schepte daar rauwe vis, een gemarineerde eidooier en ruim wasabi op.