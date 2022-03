De e-bikes van Ampler moet je online bestellen, maar je kunt ze nu testen in hartje Amsterdam

Beeld Daphne Lucker

In Amsterdam zijn ongeveer 900.000 fietsen, waarvan een steeds groter deel elektrisch is. In de Haarlemmerstraat komt de eerste Nederlandse winkel van het e-bike-merk Ampler. “Ik weet exact hoeveel Amplers er op de Nederlandse fietspaden te vinden zijn: 450. Deze zijn allemaal online besteld,” zegt showroommanager Eric Kaltor (48).

In het gerenoveerde zwarte pand aan het begin van de Haarlemmerstraat zit de showroom van Ampler. Daar worden de fietsen niet verkocht, maar kunnen ze wel worden besteld. “Een fiets uit Estland aanschaffen zonder hem eerst te zien, kan een onveilig gevoel geven. Wij zijn er zodat de klant de fiets kan zien, kan voelen en een testrit kan maken.”

De voorgevel is twaalf meter breed en in de winkel staan de vijf nieuwste modellen van Ampler in verschillende maten. Het merendeel van de fietsen staat opgesteld aan de zijkant van de showroom in een ingebouwde stellage waarop twee fietsen boven elkaar kunnen. De fietsen staan op een matzwart podium omlijnd met ledlampjes.

Het pronkstuk van Ampler is de lichtgewicht (13,5 kilo) Curt, voor 3190 euro. Een goedkoper model is de Axel voor 2590 euro. De Axel weegt 16,5 kilo en heeft een dikker frame. Beide fietsen hebben een ingebouwde gps en een display in het frame. Wat Ampler onderscheidt van andere e-bike-merken is, volgens Kaltor, de nadruk op duurzaamheid: “Naast de e-bikes zijn ook de aannemers, de truien, de verf, echt alles in de winkel, duurzaam.”

Ampler Haarlemmerstraat 41

