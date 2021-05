De donburi: honderd keer lekkerder dan die idiote buddha bowls

Een donburi. Beeld Mara Grimm

Over het algemeen geldt: blijf zo ver mogelijk uit de buurt van bowls. Detox bowls, rainbow bowls, buddha bowls – ze zijn allemaal even erg. Het idee achter deze uit de VS overgewaaide hype is simpel: gooi een aantal extreem gezonde ingrediënten bij elkaar in een kom en doe alsof het lekker is. Dat is het niet.

Gelukkig zijn er op elke regel uitzon­deringen, zelfs bij bowls. De donburi is er zo een. Niet bedacht door fitgirls of yoga­goeroes, maar een Japanse klassieker die je dankzij de coronacrisis ook bij ons steeds vaker ziet. Hij leent zich namelijk perfect voor takeaway. Een donburi – of korter: don – bestaat uit een kom rijst met daarop ingrediënten als vis, ei of kip. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook, maar een goed gemaakte don is het ultieme Japanse comfortfood.

Vervelen kan het onmogelijk, want er zijn talloze soorten. Bij restaurant EN in De Pijp hebben ze zelfs negen verschillende. De Beef Teriyaki-Don, bijvoorbeeld. En mijn favoriet: de Oyako-Don met kip en ei. Ook een steengoed adres: Sushi Fanatics in De Pijp. Ze hebben onder meer een unagi-don met gegrilde en gelakte paling.

Ultieme luxe bestel je bij Undercover, ooit razend bekend geworden dankzij een artikel in deze krant, toen chef-kok ­Kitsanin ‘Kit’ Thanyakulsajja nog sushi serveer­de op zijn studentenkamer in ­Science Park. Inmiddels is Kit afgestudeerd en heeft hij een eigen zaak op de Wibautstraat, waar je behalve fantastische sushi dus ook dons bestelt. Zijn Tekka-Don Prestige kost 58 euro, maar dan krijg je wel een don met premium cuts perfect gerijpte blauwvintonijn op al even perfect gekookte rijst. Zeer goed vond ik ook zijn Negitoro Don met tonijngehakt en zijn Unagi Don.

En dan is er nog good old restaurant An op de Weteringstraat. Daar bestelde ik de bekendste van allemaal, de Chirashi: een kom sushirijst met verschillende soorten rauwe vis, sushi-omelet en ingelegde groenten. Uitstekende vis, niet duur en ongelooflijk goed gemaakt. Ideaal voor takeaway – en belangrijker: honderd keer lekkerder dan die idiote buddha bowls.