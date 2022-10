De do’s en don’ts voor het vinden van vakmensen: laat nooit je ramen wassen voor een tientje

Beeld Tess Kievit

WEL DOEN

Ga vakmensen zoeken voor ze acuut nodig zijn

“Vaak ga je pas op zoek als het te laat is. Je vloer staat blank, je staat voor een dichte deur. Je hebt geen tijd meer, verkeert in acute nood en voelt je stom dat je het niet zelf kunt fiksen. Alles in jou schreeuwt: komt me alsjeblieft helpen. Dat is het zwakke punt in je verhaal. De ander kan dan vragen wat hij wil. Laatst vroeg een kennis me: weet je een goede loodgieter, want ik heb lekkage. Ik wist niet zo snel iemand, dus moest ze zelf in alle haast gaan zoeken. Hoe fijn was het geweest als ze dan gewoon haar adresboekje op had kunnen slaan om te kijken wie ze moest hebben? Daarom zeg ik: begin op tijd met inventariseren. Voor de nood aan de man is. Iedereen weet wel een páár goede vakmensen, niemand heeft ze allemaal. Dus ik zou zeggen: gooi het een keer in de groep op verjaardagen en vul met elkaar je adresboekje in.”

Vraag rond onder vrienden en buren

“Ervaringen uit de eerste hand zijn de beste garantie die er is. Iemand kan van alles op zijn of haar website hebben staan, allerlei kwalificaties hebben, maar of iemand schappelijke prijzen heeft, betrouwbaar is en op tijd komt – dat hoor je alleen van iemand die ervaring heeft met die vakmens. Zeg ook altijd dat je iemand aangeraden hebt gekregen. Dat creëert niet alleen een vertrouwdheid, dat zorgt er ook voor dat je vakmens graag aan de verwachtingen wil voldoen. Als hij of zij slecht werk levert bij deze nieuwe klant, heeft dat ook impact op de bestaande relaties. En bovendien: aangeraden worden is gewoon een compliment. Dat maakt het contact menselijker en minder zakelijk.”

Gebruik de plaatselijke Facebookgroep

“Als je directe kennissenkring niet kan helpen, kun je altijd in de lokale Facebookgroep, zoals Amsterdam Durft te Vragen, vragen om tips. Bij een beetje actieve woonplaats krijg je dan al snel best veel reacties. Kijk vooral naar de namen die door meer mensen worden aangedragen. En ook dan geldt weer: dan kun je meteen zeggen dat je goede verhalen in je buurt hebt gehoord. Ik heb zo mijn cv-man gevonden. Ik had weinig te besteden en de cv waar ik woonde was niet veilig. Maar ik zou gaan verhuizen en wilde mijn cv niet vervangen, dat moesten de nieuwe bewoners maar doen. Ik zocht een andere oplossing en deze man zei direct: vrouwtje, dat gaan we fiksen. Misschien niet zo geëmancipeerd, maar het voelde meteen goed. In mijn nieuwe huis heb ik wel de cv laten vervangen, natuurlijk door hem.”

Google op ‘klachten over…’ bij een onbekend bedrijf

“Dit doe ik echt heel vaak. Soms zie ik een leuke, voordelige aanbieding van een bedrijf dat ik niet ken. Dan google ik altijd op de zoekterm ‘klachten over’ en de naam van het bedrijf. Op die manier kun je op verschillende sites terechtkomen waar klachten worden verzameld. Soms lees je dan wel tien keer ‘wat een kutbedrijf, ik heb wel betaald maar nooit mijn spullen gekregen’. Nou, dan weet je genoeg.”

Koester je vakmens

“Wees een fijne klant. Bied altijd koffie aan. Toon belangstelling. Betaal direct. Als er contant geld wordt gevraagd: zorg dat je het in huis hebt, gepast. Ga niet afdingen bij iemand die je vertrouwt. Misschien is een betrouwbaar vakmens iets duurder, maar ik ben ervan overtuigd dat het zich altijd terugverdient. Laatst hoorde ik een verhaal van een man die gedoe had met de meterkast, en hij kreeg het niet opgelost. Toen belde hij een elektricien die hij van internet had geplukt, die verzette één schuifje en rekende vierhonderd euro. Daar doe je niks tegen. Ik had iets vergelijkbaars, de elektricien die ik al lang kende, kwam langs en wist het ook in no time op te lossen. Toen ik vroeg wat hij van me kreeg, was het: niks hoor, ‘t is wel goed zo.”

“Vraag hem of haar niet meer dan je hebt afgesproken. Het gebeurt zo vaak dat mensen zeggen: oh, als je er toch bent, kun je dan nog even deze deurklink fiksen/naar die kraan kijken/dat snoertje wegwerken. Soms kan het en doet hij of zij het graag, maar vaak komen ze toch in de problemen met hun planning. Doe net als bij de huisarts. Als je voor twee klachten komt: zeg het van tevoren.”

Beeld Tess Kievit

NIET DOEN

Ga niet af op de eerste hit van Google

“Bedrijven betalen fors om bovenaan te komen bij Google. En dat zijn niet de bedrijven die je wilt hebben, maar juist de services die de hoofdprijs rekenen. De sleutelkoningen van deze wereld, ontstoppingsservices, anonieme bedrijven zonder duidelijke locatie, alleen met een telefoonnummer. Daar zitten ook de oplichters tussen.”

Laat nooit het werk beginnen zonder een idee van de prijs

“Dat gebeurt vaker dan je denkt. Sowieso als je in nood zit: als je deur in het slot is gevallen, vraag je de slotenmaker die het snelst bereid is te komen. En dan kun je zomaar honderden euro’s verder zijn. Maar ook mijn eigen moeder is in die val getrapt. Die vroeg aan de tuinman of die nog wat klusjes kon doen. Die man is gaan snoeien, haalde van alles weg wat helemaal niet weg hoefde, en vroeg vervolgens 600 euro. Mijn moeder is gaan pinnen, met haar rollator, die man stond voor de deur te wachten. Schandalig. Oudere mensen zijn sowieso kwetsbaar, zeker als ze alleen wonen. Ze worden minder alert, en willen vaak hun kinderen niet lastigvallen. Dit ga ik eens mooi zelf regelen, denken ze dan, en vaak bieden klusjesmannen zichzelf ook aan. Maar dat kan goed misgaan.”

Ga niet in zee met een bedrijf waar je alleen een telefoonnummer van hebt

“Kijk altijd of een bedrijf een website heeft, en of het al lang bestaat. Is het een lokaal bedrijf dat afhankelijk is van mond-tot-mondreclame, dan zit je waarschijnlijk goed. Maar soms blijkt je klusbedrijf een meldkamer te zijn die klusjes tegen betaling doorspeelt aan lokale vakmensen. Die moeten er wel heel slecht aan toe zijn als ze op die manier aan hun klussen moeten komen, en vaak houden ze er ook te weinig aan over om goed werk te kunnen leveren.”

Kijk uit voor mensen die zelf hun diensten aanbieden

“Zegt iemand: zal ik je goot schoonmaken, kost maar een tientje? Niet doen. Dat kan nooit kloppen, en je haalt iemand in huis die schaamteloos bij je naar binnen kan kijken. Datzelfde geldt voor glazenwassers. Dat is sowieso een ingewikkelde markt, maar realiseer je dat die uitgebreid de tijd hebben om te kijken wat je allemaal in huis hebt. Wees daar dus voorzichtig mee.”

Zeg nooit: op Werkspot is het 50 euro goedkoper

“Ik moet zeggen: de consument kan er ook wat van, af en toe. Mijn cv-man vertelde dat een vrouw hem een keer gevraagd had voor een offerte voor een nieuwe ketel. Toen zei ze: op Werkspot kan het voor 50 euro goedkoper, en ze is met iemand via dat klusjesplatform in zee gegaan. Dat ging helemaal niet goed, dus uiteindelijk kwam ze toch weer bij mijn cv-man terecht. Die wilde de fouten niet herstellen. Andermans prutswerk fiksen is namelijk niet zonder risico, want goede vakmensen geven garanties af. Als jij het werk van een beunhaas over moet doen en er gaat toch iets mis doordat het werk in beginsel zo slecht gedaan was, heb jij een probleem. Niemand heeft dus zin om het slechte werk van iemand anders op te lossen.”

Marieke Henselmans: Mijn vakmensen. Uitgeverij Genoeg, €14,95. www.bespaarboeken.nl