De directrice achter het succes van de Oranje Nassauschool: ‘Ik weet hoe het is als je als enige niet mee mag op schoolreis’

Op de Oranje Nassauschool in Noord hebben ze komend jaar geen personeelstekort, betaalt niemand een ouderbijdrage, gaan alle kinderen mee op schoolreis en krijgt iedereen elke dag lunch en een stuk fruit. Wat is het geheim van directeur Audrey Rajcomar? ‘Ik spreek de taal van de leerkrachten én van de ouders.’

Het was een uitzondering, maar het is directeur Audrey Rajcomar (53) altijd bijgebleven: de middag dat een vader met een pistool en schroevendraaier voor de school stond. Het was haar eerste jaar als leerkracht van groep 8 op de Oranje ­Nassauschool in de Van der Pekbuurt in Noord. “Ik gaf eerst les in Duivendrecht. Toen die school ging sluiten, mocht ik een andere kiezen binnen het school­bestuur.”

Rajcomar had sollicitaties gepland op vier scholen, maar stopte na de tweede. “De toenmalige directeur zei: als jij deze groep 8 neemt, kom je elke dag huilend thuis. Deze kinderen scoren allemaal vmbo basis/kader.”

Natuurlijk scoren die kinderen allemaal vmbo basis/kader als er zo over ze wordt gesproken, dacht Rajcomar. Die middag belde ze het schoolbestuur om te vertellen dat ze haar nieuwe werkplek had gevonden.

Het werd haar zwaarste jaar ooit, geeft ze nu, dertien jaar, later toe. “Kinderen hebben potentie. Zonder uitzondering. Ik wist toen, in 2010 al dat we kinderen niet moeten beperken tot wat er van hun ouders is geworden. We zitten in een buurt waar veel problematiek en armoede zijn, het is geen uitzondering dat we met heftige problemen te maken krijgen. Het komt bijvoorbeeld weleens voor dat ouders vastzitten of dat we voor onbepaalde tijd niet weten waar ze zijn.”

Audrey Rajcomar. Beeld Dingena Mol

“School is juist de plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen ontdekken en even loskomen van hun thuissituatie. Wij als team moeten er alles aan doen om hen te laten groeien. Dat is onze taak, dat is waarom we het onderwijs ingaan.”

Rajcomar was erop gebrand ervoor te zorgen dat al haar groep 8-kinderen een beter advies voor de middelbare school zouden krijgen dan de toenmalige directeur voorspelde. Het lukte op één leerling na. “In het oudergesprek vertelde ik de vader en zoon dat het advies kader bleef. Ik zei dat de vader me mocht bellen als ie later vandaag of morgen of over twee dagen nog vragen had. Hij gaf me een hand en liep weg.”

Onder de tafels

Nog geen kwartier later ging de telefoon, Rajcomar zat alweer in een ander adviesgesprek. Een collega nam op en zei dat meneer haar dringend verzocht om naar buiten te komen. “Hij bleef herhalen dat het belangrijk was. Ik liep naar buiten en bleef boven aan de trap staan. De vader stond voor de school met een schroevendraaier en een pistool. ‘Jij verziekt het leven van mijn kind. Ik weet waar jij en je kinderen wonen,’ zei hij.”

Ze belde de politie en deed aangifte, de vader mocht niet meer op school komen, ook niet op de eindmusical van zijn zoon. “Het mooiste is dat zijn zoon laatst nog langskwam om gedag te zeggen. Dat is voor mij een bevestiging dat we het goed hebben gedaan.”

Beeld Dingena Mol

Wie een paar uur of een dag meeloopt op de Oranje Nassauschool krijgt gevraagd en ongevraagd allerlei verhalen te horen en te zien. Het cliché dat scholen een minimaatschappij zijn, is niet voor niets een cliché.

Gisteren nog stond een moeder met weeën in de school om haar vier kinderen in het lokaal af te zetten. Een andere ouder bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze anderhalf uur later haar zesde kind baarde. “Waar is de beschuit met muisjes?” vroeg de directeur gekscherend een dag later.

Als een vader verkeerd geparkeerd staat, wordt hem van alle kanten duidelijk gemaakt dat dát niet de bedoeling is. Tussendoor komt de bakker de broodjes voor de lunch brengen. Een jarige komt stralend de school ingelopen, een ander kind is het klaslokaal uitgezet maar heeft naar eigen zeggen ‘niets gedaan’ en leerkrachten bespreken hoe ze naar het zomerfeest van hun schoolbestuur gaan. “Met het ov toch? Of met de auto?”

In de keuken komen de ouders die op het broodsmeerrooster staan bij elkaar om de lunch voor te bereiden. Wie geen zin heeft en wel op het rooster staat, moet toch komen en niet zeuren. Op alle deuren van de klaslokalen hangen posters: ‘Iedereen is hier een ster, die schittert op zijn eigen manier.’

Moeders smeren ’s morgens de broodjes voor de lunch van de leerlingen. Rechts conciërge Janny. Beeld Dingena Mol

De gemengde basisschool met 247 leerlingen zit op de grens van de Van der Pek- en de Bloemenbuurt en heeft kinderen uit gezinnen die het sociaal-economisch las-tiger hebben dan gemiddeld. Doorgaans kampen die scholen met een groter lerarentekort. Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is namelijk ongelijk verdeeld: scholen in Nieuw-West en Noord kampen met de grootste tekorten – daar komen scholen meer dan 12 procent aan leerkrachten in het voortgezet onderwijs tekort – terwijl in Centrum geen tekorten zijn. Op de Oranje Nassauschool is van die trend echter niets te merken. De school trekt zelfs meer personeel aan dan nodig is.

Focus op kinderen

Alle medewerkers die antwoord geven op de vraag hoe dat mogelijk is, noemen steevast eerst directeur Rajcomar, die inmiddels zeven jaar in de directie van de school zit. Zij komt uit het veld. Ze weet wat leerkrachten meemaken. Het eerste wat ze doet als er ‘iets’ is in de klas of met ouders, is de leerkracht vrijspelen.

“We hebben onderwijzers om onderwijs te geven, dat is hún taak. Ik ben er samen met ondersteunende collega’s om andere dingen te regelen. Zoals het eten, zoals conflicten, zoals de financiën. Dan kan een leerkracht een leerkracht blijven en het mooiste beroep dat er is uitoefenen.”

Beeld Dingena Mol

Volgens het schoolteam wordt nog te vaak op een slechte manier over het vak geschreven. En dat stoort ze. “Ik schaam me soms echt voor mijn baan,” zegt Sharon Kwakman (39), die leerkracht was en nu intern begeleider. “Leerkrachten zouden het zwaar hebben, slecht betaald krijgen. Anderen denken dat we het hele jaar vakantie hebben. Dat is niet waar. Ik heb het hartstikke goed.”

Rajcomar: “Dat komt omdat we hier focussen op wat de kinderen nodig hebben. Niet op wat de directeur of het schoolbestuur nodig hebben om goed te scoren bij de onderwijsinspectie.”

Meester Nando is jarig en trakteert op regenboogijsjes. Beeld Dingena Mol

Het is een lichte sneer naar scholen waar te veel beleid voor de bühne is en onderwijspersoneel belast wordt met onnodige taken ‘omdat het moet’. “Die scholen zijn er ook,” zegt Rajcomar. Zonde voor die kinderen. Het gaat ten koste van de kern van wat er op een basisschool moet gebeuren: kinderen een veilige haven bieden in een verantwoord peda­gogische omgeving en de lesstof leren op een voor hen passende manier.

Rijk worden

Voor de groepachters zit het schooljaar er bijna op. Ze spelen wat langer buiten op het veld een straat achter de school. Sommige voetballen, andere hangen rondom de picknicktafel waar ook hun juf Carina Schilder (34) zit. Zij had een moeilijk jaar met haar groep 8, vertelt ze. De groeps­samenstelling matchte dit jaar niet helemaal, waardoor lesgeven lastig werd. “Het helpt dan enorm als je een team achter je hebt staan dat je steunt en niet twijfelt. Ze weten dat ik een goede leerkracht ben, dat weet ik zelf ook, maar in zulke situaties kun je gaan twijfelen.”

Om de rust terug te brengen werd de klas halverwege het jaar gesplitst. Voor iedereen beter. En ondanks de onrust kijkt Schilder met bewondering naar haar leerlingen. “Ze zijn enorm zelfstandig. Ik hoop dat mijn eigen kinderen ook zo zelfstandig worden.”

Beeld Dingena Mol

Om haar heen staan kersverse tieners die na de zomervakantie bijna allemaal naar een andere middelbare school gaan. Sommige zijn daar duidelijk aan toe. “Dit is een saaie school,” roept een achtste­groeper. Ze weet precies wat de school minder saai zou kunnen maken: “Meer eten.” Daarmee bedoelt ze niet dat ze te weinig lunch krijgt. Elk leerling krijgt immers elke dag belegde broodjes op school. Dat wordt betaald met geld van het Jeugd­educatiefonds, dat de lunch financiert op 92 scholen in Amsterdam. “Ik wil KFC. Dan pas wordt school leuk.”

Ze wil later advocaat worden, zegt ze. “Dan kun je ook KFC eten toch!” Ook een van haar klasgenoten wil advocaat worden. De ander ‘advocaat, kapper of architect’ en nog een ander ‘rijk’.

Schilder: “Ik hoop vooral dat ze iets gaan doen wat ze echt leuk vinden. Ik weet nog zo goed dat een leerling aan mij vroeg: ‘Juf, vindt u uw werk leuk?’ Dat overviel me. Natuurlijk, dacht ik – maar dat is voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Sommigen zien hun ouders dag in, dag uit ploeteren om een beetje geld te verdienen.” De juf hoopt dat er meer geld komt voor kinderen met een kleinere leefwereld. “We kunnen ze ver­tellen welke beroepen er zijn, maar nog beter zou het zijn als allerlei bedrijven deze kinderen ontvangen zodat ze in de praktijk kunnen zien wat er mogelijk is.”

Juf Carina Schilder. Beeld Dingena Mol

Je werk kan leuk zijn, probeer ik ze bij te brengen. En ze kunnen nog alle kanten op. Laatst kwam een oud-leerling langs die manager was bij Domino’s. Dat is toch fantastisch! In mijn klas was het een guppy en nu is hij manager!”

Werkgeluk

Schilder zelf is het voorbeeld van werk­geluk: “Ik ga elke dag, hoe lastig de dagen soms ook kunnen zijn, met plezier naar mijn werk. We hebben een prachtig beroep; ik hoop dat de buitenwereld dat ook gaat zien. Voor mijn gevoel wordt er veel geklaagd over leerkrachten. Dan staken ze weer, dan zeuren ze weer over de hoeveelheid werk, dan hebben ze weer zes weken vakantie. Mij hoor je niet klagen. Mijn collega’s hoor ik ook niet klagen. Integendeel. Het plezier van het werk begint al ’s ochtends, wanneer we samen in de auto zitten.

Daar is context bij nodig, erkent ze lachend. Op de Oranje Nassauschool ­werken negen leerkrachten uit Volendam. Ze komen elke ochtend carpoolend naar de school in Noord. Eerst lukte het nog met één auto. Maar toen ze in Volendam hoorden hoe leuk het is op de Oranje ­Nassauschool, wilden er meer mensen werken. Dus pendelen er nu elke dag twee auto’s tussen Volendam en Noord.

Behalve een lerarentekort kent Amsterdam – net als heel Nederland – ook een schoolleiderstekort. In de stad bedraagt het tekort 9,5 procent. De Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) benadrukt dat schoolleiders een cruciale rol hebben als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. “Schooldirecteuren bepalen een toekomstvisie en rollen de koers erheen uit. Zij behouden leraren en trekken nieuwe aan in een tijd waarin het lerarentekort blijft groeien. Goed onderwijs is gebaat bij goed leiderschap.”

Juf Ambrisia leest de kinderen van groep 1/2 voor. Beeld Dingena Mol

Vooral in de grote gemeenten is het belangrijk om directieleden voor scholen te vinden om het tekort aan leraren aan te pakken.

Het is een missie waarin deze school­directeur in ieder geval slaagt. “Ik spreek de taal van de leerkrachten én van de ouders,” zegt Rajcomar. “Ze zien in mij hun moeder, hun tante, iemand die ze begrijpt en meedenkt.”

Ze twijfelt even. Ze wil niet zeuren of negatief overkomen, of afgeven op anderen. Maar ze wil het ook niet onbenoemd laten: “Deze kinderen hebben een directeur van kleur nodig, zoals wel meer scholen in Amsterdam. Kinderen moeten zich kunnen spiegelen en identificeren met iemand die op hen lijkt. We hebben een gemengde school, Amsterdam is een gemengde stad. Ik ben de enige persoon van kleur in het bestuur met 29 scholen. En iedereen weet: ik ben écht niet de enige die deze baan aankan, en ook niet de enige vrouw van kleur die op de Pabo zat.”

Beeld Dingena Mol

De directeur wil het niet mooier maken dan het is. “Ik weet, jij weet, iedereen van kleur weet dat je harder je best moet doen. Wij mogen geen fouten maken; dat kunnen mensen van kleur zich niet permitteren. Dat klinkt hard en oneerlijk, en dat is het ook. Maar ik ga niet tegen je liegen. Het is fijn als je weet hoe het zit. ”

Rajcomar groeide op in een gezin waar economische armoede en emotionele rijkdom was. “Mijn moeder had twaalf kinderen. Ik weet hoe het is als je als enige niet mee mag op schoolreis.” Zolang zij directeur is, gaat ieder kind dus mee op schoolreisje en betaalt geen enkele ouder een ouderbijdrage.

“Laat geld voor kinderen geen issue zijn. Daarom ook die schoollunch hier. We weten toch dat kinderen niet kunnen leren op een lege maag; we weten toch dat kinderen gebaat zijn bij culturele uitjes. Wij als school moeten kinderen kansen geven die ze anders niet krijgen en dat kunnen wij. Als we willen en als we weten en begrijpen wat de behoeftes zijn van de leerlingen en hun ouders.”

Mede daarom is er twee keer per jaar een zogenoemde studieweek buiten de geplande schoolvakanties. Kinderen zijn vrij, leerkrachten hebben tijd om de rapporten te schrijven en ander werk te doen waar ze op lesdagen niet aan toekomen. “Ouders met weinig geld kunnen dan buiten het hoogseizoen op vakantie. Je moet met elkaar meedenken.”

