De deuren van het Klabu-clubhuis staan open voor nieuwkomers en lokale Amsterdammers

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Kom voor een kleurrijk sportshirt en nieuwe ontmoetingen naar het clubhuis van het humanitaire sportmerk Klabu.

Net als in vluchtelingenkampen in Kenia, Bangladesh, en dichter bij huis in Ter Apel, heeft Klabu sinds deze maand ook een clubhuis op de Haarlemmerdijk. De kleurrijke sportkleding werd er al een tijdje verkocht, maar nu kun je er ook terecht voor een work-out of een bordspelletje.

Initiatiefnemer Jan van Hövell (37) zegde zijn baan als advocaat op en richtte in 2019 Klabu op, een sportmerk én een stichting voor sportprojecten in vluchtelingenkampen. Die ambitie ontstond tijdens een stage in een kamp in Ghana, toen hij achttien was. “Er waren zo veel jonge mensen met veel potentie, maar er waren zo weinig mogelijkheden. Sport bleek te helpen. Iedereen werd daar blij en enthousiast van.”

In coronatijd kon het Klabuteam niet naar vluchtelingenkampen in andere landen, maar ze merkten dat er in Amsterdam ook veel kon gebeuren. Dat begon met wekelijkse work-outs, maar al snel was er vanuit de community vraag naar meer.

De Amsterdamse winkel werd verbouwd tot een combinatie van een winkel en clubhuis, met een oranje zeecontainer die ook in vluchtelingenkampen staat. Het is nu een veilige haven voor ongedocumenteerden, asielzoekers en vluchtelingen, maar ook voor lokale Amsterdammers.

Elke week zijn er activiteiten, van schaken tot samen sportwedstrijden kijken. Verder is het tussen 11.00 en 18.00 uur elke dag, behalve zondag, vrije inloop. De koffie is gratis, net als deelname aan andere activiteiten. “Wie onze vluchtelingenprojecten wil steunen, kan een shirt of trui kopen,” zegt Van Hövell.

In het clubhuis is ook ruimte voor duurzame ontmoetingen. “Je leert elkaar kennen. Voor vluchtelingen geeft dat kansen voor hun taal, sociale vaardigheden en kennis over de maatschappij. Iemand heeft zelfs een baan gekregen door de contacten hier. En tegelijk krijgen mensen die niet in aanraking komen met vluchtelingen hier meer begrip voor de situatie.”

