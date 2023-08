De deeleconomie bereikt nu ook de deelkoffer: ‘Logisch, voor iets wat je maar twee keer per jaar nodig hebt’

Beeld Switchcase

Dit idee bedachten jullie in jullie studententijd.

“Ik merkte tijdens mijn studie commerciële economie iets op waar jonge mensen tegenaan liepen: in de zomer op vakantie gaan of reizen, maar zelf geen koffer of backpack hebben. En dan voor de keuze staan: koop ik zo’n ding of moet ik iets lenen? Toen dacht ik, in het kader van de deeleconomie, we moeten gewoon deelkoffers hebben.”

Koffers nemen ook nogal wat ruimte in beslag.

“Precies, terwijl je eigenlijk een doos met lucht opslaat. Onze doelgroep bestaat uit studenten en starters, die hebben vaak maar weinig opbergruimte in huis. En daarnaast: voor een nieuwe koffer ben je zo honderden euro’s kwijt, terwijl een koffer gemiddeld maar twee weken van het jaar gebruikt wordt. Daarom ben ik samen met Stijn Diephuis en Heidi Homburg SwitchCase begonnen.”

Hoe gaat de huur in zijn werk?

“Mensen selecteren online de reisbagage die ze willen; we begonnen met koffers, maar hebben inmiddels ook backpacks. De gekozen reisbagage wordt thuis bezorgd en weer opgehaald. Onze vaste bezorggebieden zijn Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, en we zijn steeds verder aan het uitbreiden. Gemiddeld kost de huur 22 euro per week.”

En die koffers? Overleven die al die reizen wel?

“De koffers die wij gebruiken hebben we geselecteerd op stevigheid. Als er iets kapotgaat, heeft onze bagage veel vervangbare onderdelen. Daarnaast worden de koffers die voor ons niet meer bruikbaar zijn omgesmolten tot nieuwe, op die manier zijn we circulair. En ondertussen is de reisbagage continu op reis. Dat melden we er ook bij, als we levering doen: ‘deze koffer is hiervoor in Spanje geweest’. Dat vindt iedereen supertof.”