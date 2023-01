De Curly Girlmethode bevrijdt de krul: ‘Doordat ik op social media mijn haar tegenkom, durf ik meer’

Rowena van Raat: ‘De krullen die ik online of op tv zag waren nooit de krullen die ik heb.’ Beeld privéarchief

De nieuwe methode haarverzorging is bedacht door de Amerikaanse haarstyliste Lorraine Massey, die het boek Curly Girl: The Handbook schreef. Een soort handleiding over hoe je je haar het best kunt verzorgen en welke producten het beste passen bij verschillende krullen. Te weten: producten zonder sulfaten, siliconen, minerale oliën en uitdrogende alcohol.

In krullend haar zit, in tegenstelling tot steil haar, meer textuur. De bochten maken het lastig het talg dat je hoofdhuid aanmaakt naar de uiteindes te verspreiden. Hierdoor is het niet snel vet, maar het talg kan je haar ook niet goed beschermen. Krullend haar is daardoor kwetsbaarder en pluist snel. Hoe meer krullen je hebt, hoe poreuzer het is en hoe sneller het afbreekt. Daarom kun je op krullen het best voedende en vochtinbrengende producten gebruiken.

Om erachter te komen wat de eigenschappen van jouw krulhaar zijn, kun je een haartest doen. Je kijkt naar de dikte, de hoeveelheid en de elasticiteit van je haar. Ook test je de porositeit, hoe goed je haar vocht absorbeert (drijven of zinken je haren in een glas water?). Los van de haareigenschappen zijn er vier krultypen. Type 1 is steil haar, type 2 golvend haar, type 3 krullend haar en type 4 kroeshaar. De types worden weer onderverdeeld in a, b en c, waarbij binnen het krultype a het minst krullend is en c het meest.

Een wereldwijde beweging

Door de Curly Girlmethode, oftewel CG, is er een wereldwijde beweging van curlies ontstaan. Op social media leren ze elkaar kennen, delen ze ervaringen en wisselen ze tips uit. En de beweging groeit, ook hier.

Rowena van Raat (22) volgt de CG-methode drie jaar en heeft krultype 3c/4a, een mix tussen kleine krullen en kroeshaar. Haar krultype heeft veel textuur en kan zwaardere producten hebben, zoals natuurlijke olie en krulcrème. “De krullen die ik online of op tv zag waren nooit de krullen die ik heb. Dan dacht ik: mijn haar kan toch nooit zo mooi zitten.” Sinds ze de CG-methode volgt, merkt ze dat haar krullen veel gezonder zijn.

Jamie Durbridge (24) is ook drie jaar CG-adept en heeft krultype 3b, een mix van losse en strakke spiraalvormige krullen. Haar krultype pluist snel, dus een combinatie van hydraterende shampoo, conditioner, een olie en een crème werkt het beste. “Met een vriendin ging ik me erin verdiepen en kwam ik een Facebookpagina tegen. Die was overwhelming; daar stond zo veel op. Ik ontdekte een hele nieuwe wereld, een krullenwereld.” Sinds CG pluizen haar krullen minder en zijn ze meer gedefinieerd.

Jamie Durbridge: ‘Vroeger schaamde ik me wel voor mijn krullen.’ Beeld privéarchief

Jordy Saämena (33) maakte een jaar geleden kennis met de CG-methode en heeft krultype 2C/3A. Zijn krultype is grover en dikker van structuur en heeft lichte producten nodig, zodat het niet te zwaar wordt belast. “Ik wilde het afknippen, maar mijn kapper zei: ‘Doe maar niet, je kunt een mooie bos krullen krijgen.’ De Facebookpagina’s zijn alleen voor vrouwen, dus kijk ik naar YouTubevideo’s.” Door CG is zijn haar veel meer gaan krullen en draagt hij het los.

Durbridge: “Ik denk dat CG veel inspiratie haalt uit hoe verschillende gemeenschappen met hun haar omgaan. Producten die ik vroeger bij Surinaamse of Marokkaanse vriendinnetjes voorbij zag komen, zie ik nu weer. Verschillende culturen hebben al veel langer bepaalde manieren ontwikkeld om hun haar te verzorgen. Alleen zijn die nu aan de Curly Girlmethode gekoppeld.”

Van Raat: “Vroeger deed mijn moeder mijn haar. Zij heeft ander haar dan ik dus nu doe ik het anders, maar veel van wat zij deed, kom ik nu weer tegen in de CG-methode.” Saämena: “Mijn vader is Moluks en heeft veel kleine krullen. Mijn broer van zichzelf grove krullen. In onze cultuur zie je vaak dat de mensen dik en golvend/krullend haar hebben.”

Online tips en ervaringen

De beweging van curlies manifesteert zich vooral online. Zo vind je op Facebook Curly Girlgroepen, zoals The Curls Cult en Curly Girl NL. Durbridge: “In het begin was de Facebookpagina mijn handboek. Op websites vond ik weinig informatie, maar op social media ging het helemaal los.” Van Raat: “Het is grappig en leuk om online met anderen te praten. Ik heb online weleens gepost: ‘Help, het is winter en ik heb nu ineens veel meer haaruitval’. Dan denken mensen met je mee. Het is alsof je deel bent van een community. Buiten raak ik ook in gesprek met mensen met krullen en dan gaat het al snel over CG.”

Jordy Saämena: ‘Doordat ik de juiste producten ben gaan gebruiken, is mijn haar veel gezonder geworden en meer gaan krullen.’ Beeld privéarchief

Ook op Instagram, TikTok en YouTube worden krullen steeds meer en beter gerepresenteerd. Van Raat: “Doordat ik op social media mensen met mijn haar tegenkom, durf ik meer.” Durbridge: “Vroeger schaamde ik me wel voor mijn krullen, het zat nooit zoals het moest zitten. Sinds ik CG heb ontdekt ben ik wel veel comfortabeler en blijer met mijn haar. Mijn krullen maken mij wie ik ben.” Saämena: “Het is interessant om te zien dat doordat zoveel mensen tips en ervaringen delen, mensen die hun hele leven gestruggeld hebben nu van hun haar kunnen houden en kunnen leren van elkaar.”

Ook bij bedrijven blijft de trend niet onopgemerkt; er komen steeds meer CG-producenten. Durbridge: “Bedrijven hadden ook wel door dat ze op deze trend moesten inhaken, want ineens hadden de Etos en Kruidvat ook een hele CG-hoek.” Van Raat: “Vroeger ging ik naar de Haar Toko, maar nu kun je de producten overal vinden.”

Voor iedereen?

Veel Facebookgroepen die over de Curly Girlmethode gaan, zijn alleen bedoeld voor vrouwen. Saämena vindt dat krom. “Al zijn het er niet evenveel, er zijn ook mannen met lang krullend haar, die net zoveel hebben aan de CG-methode als vrouwen. In de krullenwinkel denken ze ook nog vaak dat ik aan het shoppen ben voor iemand anders.”

Goed nieuws voor mensen met steil haar: ook dán kun je een curlie zijn. Durbridge: “CG gaat om de gezondheid van je haar en dat je natuurlijke producten gebruikt. Je ziet ook dat mensen met een slag door de CG-methode ontdekken dat ze veel meer krullen hebben dan ze dachten.” Saämena: “Doordat ik de juiste producten ben gaan gebruiken, is mijn haar veel gezonder geworden en meer gaan krullen.” Van Raat: “Uitdrogende alcohol en sulfieten zijn voor geen enkel haartype goed, dus het lijkt mij voor iedereen een beter alternatief.”