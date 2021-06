De culinaire stad: lees onze speciale editie

In deze culinaire editie: het verhaal over gezonde snacks in Amsterdamse parken. Beeld Jakob van Vliet

Sinds de bomen bloeien en de terrassen weer open zijn, zindert het in Amsterdam. Het verlangen naar contact en onderonsjes is na een jaar van lockdowns groot. We willen weer mensen ontmoeten. We willen weer lachen en genieten. En natuurlijk veel eten en drinken, het liefst in het park, op het terras of gewoon weer binnen in een restaurant.

Vandaar een speciale eet –en drinkeditie van Het Parool.

Van hoe kun je het beste picknicken tot het drinken van tompoucebier en gembershots.

Maar ook: bij welke eettentjes leg je je boot lekker aan, waar zitten de nieuwe horecazaken en wat bestellen we met het warme weer?

Of u nou op vakantie gaat, of op verkenningstocht in eigen buurt, de zomer van 2021 markeert de heropening van de stad en het leven. Alleen al daarom gaan we deze zomer nooit meer vergeten.

Judith Zilversmit, chef PS