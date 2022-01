De chef eindredactie van Het Parool was ochtendmens tegen wil en dank: dat wordt afkicken

De avondkrant Het Parool werd altijd ’s ochtends gemaakt. Het werk begon traditiegetrouw in alle vroegte. Eindredacteur Ronald van der Horst stond meer dan 17 jaar in het holst van de nacht op om de eerste lijnen uit te zetten.

Amsterdam vindt zichzelf een grote stad, maar een echt grote stad? New York staat bekend als the city that never sleeps, waar altijd wat te doen is, waar de bedrijvigheid nooit stopt. Vergeleken daarmee is Amsterdam een groot dorp. Neem dat van mij aan, ik heb vele jaren in alle vroegte door de stad gereden op weg naar de redactie om de avondkrant te maken, en je kon een kanon afschieten.

Dat is het gekke van een avondkrant als Het Parool: we maken hem in de ochtend, met het nieuws van de dag, maar om die krant om 13.00 uur als digitale Editie te publiceren en in de loop van de middag in de brievenbus te laten ploffen, moet ie in een razend tempo in een paar uur in elkaar worden gezet, en daarvoor moeten we heel vroeg beginnen. Sommigen staan aan het begin van die dagelijkse keten en mogen nog wat eerder aan de bak, zoals ik. De wekker ging uiterlijk om half vijf, terwijl ik van nature geen ochtendmens ben.

Er zijn uiteraard meer beroepen waarin het normaal is om idioot vroeg te beginnen. Bouwvakkers en installateurs hebben er ook een handje van, hun witte busjes kom je wel tegen als je ’s ochtends om kwart over vijf over de ringweg van Amsterdam rijdt, die verder leeg oogt (voordeel: het rijdt lekker door).

In de stad zelf is het op dat tijdstip nog rustiger, merk je als de fiets pakt. De straten, ook de grote doorgaande routes, zijn stil, achter de meeste ramen is het aardedonker, er is nauwelijks verkeer. Alleen bij een bakkerij is teken van leven: een zweem van de geur van vers brood. De eerste trams rijden net de remise uit op weg naar hun beginpunt, maar verder zie je nauwelijks iemand – ja, hier en daar de krantenbezorgers, goed ingepakt tegen kou en regen, de ware helden van de journalistiek.

Dommelige fase

Zo vroeg door de stad fietsend, voel je je heer en meester op straat. Het is zo rustig dat veel verkeerslichten nog niet werken of nog geen functie hebben. Kruispunten kun je zonder af te remmen oversteken; je reistijd is vele minuten korter dan overdag, wanneer de stad is vergeven van auto’s, fietsen en verkeersregelaars.

Als je zo vroeg begint, moet je eenmaal aangekomen op de werkplek nog wel goed wakker worden. Soms word je in die dommelige fase opgeschrikt door buitengewone gebeurtenissen, die je helemaal in je eentje moet verwerken. Ik denk aan die keer dat ik het gebouw wilde betreden en in de duisternis nog net op tijd merkte dat voor de deur een ravijn opdoemde. De avond ervoor hadden bouwvakkers nog even de boel weggeschept om de volgende dag snel met de leidingen verder te kunnen. Schuifelend langs een richel van de gevel was nog net de ingang te bereiken; keus was er niet: de krant moest door.

Ik denk ook aan die keer, bijna vijf jaar geleden, dat ik het gebied van het krantengebouw naderde en geen hand voor ogen zag. In een groot deel van de stad was de stroom uitgevallen; de elektronische toegang haperde ook, maar een nachtwaker kon de deur openen. Snel naar de redactievloer gerend en gelukkig, de computer sloeg aan: het noodaggregaat werkte. Nu moest ik ook wel een rijtje collega’s wakker bellen – ik deed het met een zeker genoegen: “De stad ligt plat, het wordt een moeilijke ochtend.” We begonnen al plannen te maken voor een noodeditie, die we ergens ver weg moesten laten drukken. Maar tot onze opluchting kreeg de drukkerij in de stad in de loop van de ochtend weer stroom.

Hoofd op het toetsenbord

Dit soort incidenten zorgt voor een jakkerige start van de dag. Meestal gaat het eerste uur in gepaste stilte en eenzaamheid voorbij. De stapel verse kranten openscheuren, de kopij van collega’s doorwerken, pagina’s van de krant alvast ruwweg indelen, de persbureaus checken. Tien jaar geleden kwam het nog wel voor dat je een mederedacteur, die te lang had doorgewerkt, in diepe slaap aantrof op de bank. Een enkele ijverige collega kon je aantreffen met het moede hoofd rustend op het toetsenbord – dat stuk was toch maar mooi bijna af.

De moderne generatie journalisten heeft minder op met dat soort romantiek – behalve tijdens belangrijke nieuwsgebeurtenissen als de Amerikaanse presidentsverkiezingen, dan is er een klein gezelschap alerte redacteuren de hele nacht in touw, overlevend op een menu van snacks en koffie. Het thuiswerken door corona maakte aan de laatste restjes weemoed subiet een einde. In een lockdownperiode is er slechts een handjevol zielen op de redactievloer dat de laatste paginaproeven van de printer haalt en controleert. Een klein wonder dat dat werken op afstand toch elke dag een actuele site en een verse papieren krant oplevert.

Vanaf het nieuwe jaar is het over en uit met ochtendlijke activiteiten. We gaan de papieren krant overdag en ’s avonds maken, zodat bezorgers in het holst van de nacht op hun heroïsche tocht door de verlaten stad ook onze krant kunnen verspreiden. Ons ritme gaat meer in de pas lopen met de rest van de maatschappij. Ik neem me dan ook voor snel af te kicken van het ochtendmens zijn. Hoe moeilijk kan dat zijn? Als de matineuze lezer in alle vroegte zijn Parool van de mat raapt, zal ik me nog een keer omdraaien.