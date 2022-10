De cheeseburger van Het Hoekje is als een achtbaanritje in Disneyland

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Er zijn talloze snackbars in Nederland die de naam Het Hoekje dragen. Amsterdam telt er twee, eentje in de Hoofddorppleinbuurt en eentje bij de Middenweg in Oost. Ik vind dat een prachtig gegeven, dat er zoveel snackbars in Nederland zijn die dezelfde naam dragen. Is het gebrek aan originaliteit? Nee, dan zou je mensen die Janssen als achternaam hebben ook moeten betichten van creatieve armoede. Zij kunnen er ook niks aan doen.

Zo ook de eigenaren van Snacks & Burgers Het Hoekje dus, en ze hebben een puike menukaart. Het kan dus wel: heerlijke burgers bakken terwijl de prijs niet eens zo hoog is. De cheeseburger is wellicht wat saai van opzet, maar elke hap voelt als een achtbaanritje in Disneyland.

Waar ligt dat aan? Ten opzichte van andere snackbars is hier zorgvuldig aandacht besteed aan het broodje; zowel boven- als onderkant is meegebakken in het vet. En wat is dan het resultaat? Een ietwat zompig broodje dat ervoor zorgt dat het geen enkeltje richting Sahara wordt. Droge bolletjes zijn een nachtmerrie voor me, en dat hebben ze bij Snacks & Burgers Het Hoekje begrepen. Vanzelfsprekend ga je het dan leuk vinden dat juist deze snackbar Het Hoekje heet. Creatieve armoede of niet, de burger was top.

Snacks & Burgers Het Hoekje Warmondstraat 132 H

zo-do 16.00-22.00 uur

vr-za 16.00-01.00 uur