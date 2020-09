Beeld Shutterstock

De cijfers zijn beangstigend. In Spanje zijn sinds het begin van de crisis al meer dan 40.000 hore­ca­gelegenheden gesloten. In Parijs verwachten chefs dat 30 procent van de restaurants het einde van het jaar niet haalt. En Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, schreef een tijdje geleden dat 40 procent van de horeca­bedrijven in Nederland waarschijnlijk al technisch failliet is.

Dat de horeca bloedt, is zacht uitgedrukt. Dat de branche juist nu ongekend creatief en inventief is gelukkig ook. Zo richten restaurants zich meer dan ooit op de buurt. Dat klinkt als een inkoppertje, maar dat is het allerminst – zeker in Amsterdam. Amsterdammers zijn verre van loyaal als het om restaurants gaat. Vergelijk het maar met Parijs: als ik daar ben, eet ik standaard minstens één keer per week bij het restaurant om de hoek. De metro pakken om aan de andere kant van de stad te dineren is daar bijna ondenkbaar: je eet in je eigen quartier, net als iedereen die er woont.

In Amsterdam ligt het anders. Hier rennen we van de nieuwste plek naar een nóg nieuwere plek. Geen idee waar dat vandaan komt, maar ik gok uit de tijd dat we hier nog met een loep moesten zoeken naar een beetje fatsoenlijk restaurant. Die tijd is allang voorbij. Sterker nog: nooit waren er zo veel goede restaurants in Amsterdam.

Dat moet wel zo blijven. En nu het culinair toerisme tijdelijk verdwenen is, is het aan ons om de restaurants te steunen. Vorige week schreef ik al dat zelfs het Amstel Hotel een huiskamer voor Amsterdammers wil worden, met een laagdrempeligere menukaart als resultaat. Ook Joris Bijdendijk vertelde me dat hij teruggaat naar de basis: een tarbot van de barbecue, een perfect bereid parelhoentje, dat werk. Hij droomt niet langer van een zaak vol internationale foodies, maar van een restaurant vol buurtbewoners.

Ik droom met hem mee. Want de buurtfunctie van de horeca is belangrijker geworden dan ooit. En uit mijn ervaring in Parijs weet ik: er zijn weinig dingen leuker dan regelmatig op hetzelfde adres eten, de keuken zien evolueren en een band op te bouwen met het personeel. En vooral: om een plek te hebben where somebody knows your name. Geloof me: een beter restaurant dan dat bestaat niet.