De Buuf & Buurtkamer op het Purmerplein wil de kloof tussen generaties bewoners dichten

De Buuf & Buurtkamer. Beeld Jennifer Gijrath

Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening van de Buuf & Buurtkamer, een plek waar Nieuwendammers met uiteenlopende achtergronden elkaar kunnen opzoeken. “Toen ik zevenenhalf jaar geleden in Noord kwam wonen, merkte ik dat er een culturele en economische kloof bestaat tussen oude Noorderlingen en nieuwe bewoners,” zegt oprichter en coördinator Fritsy Muller (34). “Ik ging nadenken over hoe ik deze kloof kon verkleinen in Nieuwendam en besloot in 2017 een buurtfeest te organiseren op het Purmerplein.”

Meerdere activiteiten volgden – van Koningsdag en een Vrijheidsmaaltijd, tot Sint-Maarten – waarop de gemeente bij haar aanklopte om te vragen of ze het leuk zou vinden mee te werken aan de herontwikkeling van het Purmerplein. Muller: “Dat wilde ik wel, maar alleen als ik mocht samenwerken met andere buurtbewoners. Samen hebben we de Stichting Bewonersbedrijf Buuf & Buur opgezet.”

Het voormalige winkelpand waar Buuf & Buur nu huist, mogen ze de komende twee jaar gratis gebruiken terwijl er wordt gerenoveerd op het Purmerplein. In ruil daarvoor geven ze een deel van de ruimte in gebruik aan winkeliers die vanwege de renovaties niet terechtkunnen in hun eigen bedrijfspand. “Momenteel zit er een Italiaanse delicatessenwinkel. Dat is voor ons eigenlijk alleen maar leuk, want zo blijft het levendig.” De ruimte achter in het pand wordt verhuurd voor bewonersinitiatieven, zoals tekenlessen, filmavonden en vergaderingen.

Vrijwilligers maken onderling een schema voor wie wanneer koffie schenkt in de Buuf & Buurtkamer. “Hopelijk kunnen we uiteindelijk een verdienmodel ontwikkelen zodat we de reguliere huur ook kunnen betalen als de renovaties zijn afgelopen.”

