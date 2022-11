De bos-uisaus van Emma de Thouars is lekker op alles – dus ook op labneh

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week maakt Emma de Thouars labneh.

Cong ban mian (noedels met lente-ui-olie) is een fantastisch gerecht uit Shanghai dat laat zien dat je veel meer met een bosui kan dan hem in dunne ­ringen snijden en over een gerecht strooien. Door bosui zachtjes in olie te bakken, ver­andert de smaak ervan, van fris en scherp naar geroosterd en hartig. Die smaak trekt dan weer in de olie, die de basis voor de nogal bosui-forward saus vormt. Ik ben een groot voorstander van lekker-op-allessauzen. Deze saus hoort eigenlijk bij noedels, maar is ook heerlijk op groente, rijst met ei of zoals hier op labneh.

Meestal snij ik de bosui in dunne ringen voordat ik hem knapperig bak. Heel soms snij ik hem julienne, dat is nogal een rotklus, maar ziet er heel chic uit. Welke vorm de bosui ook heeft, ik maak altijd een grote batch, zodat ik bosuicrispies (een soort gebakken uitjes 2.0) en bosui-olie in huis heb. Die eerste om over gerechten te strooien, olie om een ei in te bakken, over m’n rijst te gieten of dressing mee te maken.

Niets authentieks aan

In dit gerecht laat ik de stengel zo goed als heel. Dat ziet er mooi uit en de binnenkant blijft zo ook een beetje zacht. Als je wil, mag je ook ringen of reepjes knapperig bakken.

Labneh koop ik altijd kant-en-klaar bij de Midden-Oosterse supermarkt. Ik fiets er van West voor naar de Javastraat. Puristen maken het zelf door yoghurt met een snuf zout uit te laten lekken in een kaas- of theedoek. Ga in dit geval uit van ongeveer de dubbele hoeveelheid yoghurt. Ben je niet in de buurt van Oost of heb je geen tijd om het zelf te maken? Dan mag je van mij ook gewoon volvette Griekse yoghurt gebruiken, er is verder toch niks authentiek aan dit gerecht. Je kunt alles in de labneh dopen, ik doe het meestal met volkorenpita en geroosterde bloemkool.

Labneh met gebakken bosui ingrediënten voor 2 personen 1 bos lente-ui

50 ml rijst-, olijf- of andere neutrale olie

1 el lichte sojasaus

1 el zwarte azijn of rijstazijn

1 tl kristalsuiker

200 g labneh of Griekse yoghurt

1 el geroosterd sesamzaad Bereiding Snij de kontjes van de lente-­uitjes en de stengels doormidden. Verhit de olie in een koekenpan op halfhoog vuur en bak de lente-­ui in 5 tot 8 minuten donker en knapperig. Zet het vuur uit en voeg de sojasaus, azijn en kristalsuiker toe. Smeer de ­labneh uit over een bord en leg de bosui erop. Maak af met het sesamzaad.

Een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Jigal Krant, Samuel Levie en Emma de Thouars, auteur van onder meer Emma’s Amazing Asia Vega en Tofu.