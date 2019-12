De boomer en de millennial lijken meer op elkaar dan je denkt

‘Ok, boomer’ maakt duidelijk dat er voor het eerst sinds de jaren zestig een generatieconflict is. Verschillen millennial en babyboomer echt zo veel en is dat afzetten nog ergens goed voor?

‘Boomer’ werd deze maand verkozen tot woord van het jaar door de Dikke van Dale (met 41,8 procent van de 17.500 stemmen). Toch is het pas sinds kort een ­populaire term die in schwung raakte nadat de Nieuw-Zeelandse parlementariër Chloe Swarbrick (25) een oudere collega van ­repliek had gediend. Hij onderbrak haar terwijl zij haar zorgen uitte over het huidige klimaatbeleid. Met een ‘Ok, boomer’ snoerde ze de man de mond. Niet alleen die ­video, ook TikTokfilmpjes gingen viral en er kwamen zelfs hoody’s met de slogan erop.

Het woord boomer is dan wel afgeleid van de term ‘babyboomer’, gebruikt voor de generatie die na de Tweede Wereldoorlog werd geboren, grofweg tussen 1945 en 1955, maar inmiddels is het van toepassing op iedereen die er een ouderwets gedachtegoed op na houdt. Het slaat niet alleen op ‘ouwe lullen’, maar op iedereen met conservatieve ideeën, zoals ‘het klimaatprobleem bestaat niet’, ‘Zwarte Piet moet blijven’ en ‘burn-outs zijn voor snowflakes’.

Ook dertigers of zelfs twintigers die niet meebewegen met de huidige tijdgeest lopen het risico voor boomer te worden uitgemaakt. “Door tieners, de generatie Z, wordt het vooral gebruikt om hun ouders, afkomstig uit Generatie X of de Patat Generatie, te laten weten dat ze niet moeten denken dat zij er nog bij horen,” zegt Yvonne van Sark (50) partner bij onderzoeks -en communicatiebureau en doelgroepexpert Youngworks.

Hoe hard zijn de tegenstellingen eigenlijk? En heeft een generatieconflict ook een functie? “Je afzetten tegen de oudere generatie is onderdeel van adolescent zijn en ­nodig om volwassen te worden,” legt Van Sark uit. “Jongeren van nu kunnen het beter met hun ouders vinden dan vroeger, ze vinden veel vaker dezelfde dingen leuk, maar toch zitten ook zij niet te wachten om met hun (groot)ouders op Facebook te zitten. Dat wordt ook wel het Daddy on the dancefloor-syndroom genoemd: niets gênanter dan een filmpje online van een dansende ouder. Het verklaart ook de populariteit van Snapchat en TikTok, dé plek waar jongeren elkaar online treffen, zonder meeglurende ­ouders. “Volgens de ceo van Snapchat is de app bewust zo ontwikkeld dat je het als oudere eenvoudigweg niet meer kunt of wilt begrijpen.”

Scherp conflict

Hoewel afzetten tegen de oudere generatie dus van alle tijden is en erg nodig voor het ontwikkelen van een ­eigen identiteit, is het wel lang geleden dat we met zo’n scherp conflict te maken hebben gehad als nu. Ironisch genoeg waren het juist de babyboomers, die voor het laatst op soortgelijke schaal in verzet kwamen tegen hun ­ouders, met hun vooroorlogse ideeën.

Van Sark: “De kloof tussen de generaties is nu minder groot dan vroeger, maar toch ontstaat er een tegengeluid. Millennials en Gen Z’ers zeggen: ‘Jullie noemen ons aanstellers, narcistisch en verwend, maar hebben jullie wel door hoe ingewikkeld onze situatie geworden is? Ouderen verheerlijken jong zijn vaak als ‘de tijd van je leven’, vol vrijheid en keuzes, maar millennials hebben helemaal niet meer de vrijheid om lang te studeren en zicht op een huis of een vaste baan hebben ze ook niet. Ze maken zich zorgen over het klimaat en hun toekomst.”

Schrijver Philip Huff verwoordde de kritiek van de millennials op de boomers in een artikel in NRC Handelsblad en bij het tv-programma Buitenhof. Zijn stelling dat het tijd is om jongeren wat meer stemgewicht te geven, zodat zij af en toe ook hun zin kunnen krijgen, kan op steun rekenen van Rutger Koopmans (61), oud-topman van ING en begeleider van carrièretransformaties, met name bij millennials. Hij schreef het boek Eigen baas, leven en werken in vrijheid en onderzoekt de generatiekloof.

In conflicten tussen oudere en jongere generaties is het altijd goed om de jongeren in beginsel gelijk te geven, zegt Koopmans. “Als er één generatie verwend is, is het wel die van de boomers. Ze groeiden op in welvaart, het zijn de kinderen van de verzorgingsstaat die ze zelf hebben ­gecreëerd. De millennials moeten nog maar afwachten of ze het economisch zo goed krijgen als de boomers, ze zullen daar nog heel hard voor moeten werken. En daarbij komt dat ze door de boomers onder meer zijn opgezadeld met het mondiale klimaatprobleem.”

Volgens Koopmans kunnen millennials hierdoor wel veel beter omgaan met tegenspoed dan de generatie van de babyboomers: “Ze hebben al veel meer voor hun kiezen gekregen dan de boomer op die leeftijd. De wereld van de millennial is ook veel groter, live en online, dat maakt hun kijk op de dingen veel breder. De boomers die het studentenprotest leidden in 1968 kwamen meestal niet verder dan Parijs.”

De huidige discussie maakt wel dat je de dingen weer wat scherper ziet, stelt Koopmans, die verder vooral wil pleiten voor het zoeken naar de verbinding tussen de verschillende generaties in plaats van te blijven hameren op de ­tegenstellingen. “Het gaat erom dat we voor elkaar blijven zorgen, maar op welke manier, dat is nu aan de jongere ­generatie.”

Generatie-expert Aart Bontekoning (70) zoekt binnen grote werkorganisaties naar die verbinding. “Boomer en millennial lijken meer op elkaar dan ze zelf denken. Jongeren van nu zijn door hun ouders open en heel gelijkwaardig opgevoed, alles wordt besproken en uitgelegd. ­Alleen op de werkvloer is de cultuur vaak nog hiërarchisch en gedateerd. Toch willen ze vaak dezelfde dingen, vrijheid is voor beide generaties een groot goed; boomers vinden de vrijheid om te praten belangrijk, millennials de vrijheid om te doen. Daarin kunnen ze elkaar vinden.”

“Waar jongeren wel compleet op afknappen, is wanneer ze door oudere collega’s worden weggezet als snotneuzen. Als babyboomers op een ouderwetse manier de baas over hen spelen, haken millennials compleet af, maar wanneer ze oudere collega’s ontmoeten met passie voor hun vak, die hen de ruimte ­geven om te reageren, dan is de chemie tussen deze generaties juist waanzinnig.”

Warmpjes

Hét grote verwijt aan de boomer is dat ze op alle fronten een hoop hebben verpest voor de huidige ­generatie. Is dat verwijt terecht? Jos de Haan (59), onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, vindt dat je de babyboomer niet de schuld kunt geven van alles wat nu mis is. “Verschillen binnen generaties zijn uiteindelijk altijd groter dan tussen generaties. De babyboomers staan vaak synoniem voor de Protestgeneratie, maar een groot deel was helemaal niet zo mondig of had weinig met die idealen.”

Dat boomers het vele malen beter hebben dan de jongeren van nu is ook niet waar, aldus De Haan. “De student van nu geeft veel meer uit dan die in de jaren zestig. Vliegen was vroeger een luxe, voor millennials is een citytrip per vliegtuig heel gewoon. Wat millennials vooral niét moeten doen is hun situatie vergelijken met de babyboomer op leeftijd, die er inderdaad warmpjes bijzit. Wél moeten ze kijken naar hoe deze mensen er voor stonden toen zij hun leeftijd hadden. Slechts een kwart van de boomers volgde hoger onderwijs, met een groot verschil tussen mannen en vrouwen, tegenover vijftig procent van de millennials.” Hoewel de zorgen van millennials zeker terecht zijn, zijn de tegenstellingen, volgens De Haan, minder groot dan ze op het eerste gezicht lijken.

Mist en verzet

En er is ook hoop. Zo is, volgens Aart Bontekoning, elke nieuwe generatie vredelievender dan de vorige. “Millennials kunnen veel beter met conflicten omgaan dan boomers, en Generatie Z, de tieners van nu, is daar straks nog weer beter in. Verouderd gedrag is toe aan een update, maar dat gaat niet lukken door een hele groep de schuld te geven voor alles wat er misgaat. Door elkaar te beschuldigen, ontstaat er vooral mist en verzet.”

Rutger Koopmans vindt dat het wel meevalt met de ­generatiekloof: “Millennials die roepen dat boomers hun mond moeten houden hebben gelijk, het is nu tijd dat zij aan zet komen. Ik heb veel geloof in millennials, ze moeten vooral de kans krijgen om de dingen op hun manier te doen, en wij moeten ze daarbij helpen. Ik zie veel liever een minister-president van 35 dan een van 70; leiderschap gaat over de toekomst, niet over het verleden.”